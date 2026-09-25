Chìm tàu cá ở Cửa Lở, 2 ngư dân Đà Nẵng được ứng cứu kịp thời

(VTC News) -

Lực lượng chức năng ứng cứu 2 ngư dân và tài sản trên tàu bị chìm.

Ngày 25/9, Đồn Biên phòng Tam Thanh (TP Đà Nẵng) cho biết vừa kịp thời tiếp cận, đưa 2 ngư dân cùng tài sản vào bờ an toàn sau khi tàu cá gặp sự cố, mắc cạn và chìm một phần trên biển.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5h15 cùng ngày, tàu cá QNa 06272 TS, công suất 12 CV, dài 11,3m, hành nghề câu, có 2 thuyền viên do ông V.C.H (SN 1977, trú thôn Long Thạnh, xã Tam Xuân, TP Đà Nẵng) làm chủ phương tiện kiêm thuyền trưởng, hoạt động cách bờ biển khu vực Trạm Kiểm soát Biên phòng Cửa Lở khoảng 50m.

Trong lúc đánh bắt, tàu không may mắc cạn, phá nước và chìm khoảng một nửa thân tàu.

Ngay sau khi nhận được tin báo về sự cố, Đồn Biên phòng Tam Thanh đã triển khai cho cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận hiện trường. Lực lượng biên phòng hỗ trợ đưa 2 ngư dân cùng đồ đạc, tài sản trên tàu vào bờ an toàn.

Bước đầu, nguyên nhân sự cố được xác định do tàu cá mắc cạn, dẫn đến phá nước và chìm một phần thân tàu.

Hiện Đồn Biên phòng Tam Thanh tiếp tục phối hợp với người dân tổ chức trục vớt phương tiện, đưa tàu vào bờ, đồng thời theo dõi tình hình, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

Trước đó, chiều 30/8, Đồn Biên phòng Hòa Hiệp Nam (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các tàu cá của ngư dân đang hoạt động trên biển kịp thời cứu sống 4 ngư dân trên tàu cá BĐ-95831-TS bị phá nước, chìm cách bờ khoảng 5 hải lý.

Khoảng 6h cùng ngày, Đồn Biên phòng Hòa Hiệp Nam tiếp nhận tin báo khẩn cấp từ ông Trần Hữu Lý (SN 1977, trú khu phố Phú Lạc, phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk), chủ tàu kiêm thuyền trưởng tàu cá PY-62047-TS. Ông Lý cho biết, trong lúc đang đánh bắt tại vùng biển cách bờ khoảng 5 hải lý, ông phát hiện tàu cá BĐ-95831-TS bị chìm.

Tàu cá gặp nạn có chiều dài 18,1m, công suất 740CV, do ông Nguyễn Tổng Trần (SN 1975, trú phường Hoài Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) làm thuyền trưởng.