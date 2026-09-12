Tàu cá bị sóng lớn đánh chìm khi đang neo đậu ở Huế

(VTC News) -

Theo lãnh đạo UBND phường Thuận An (TP Huế), khoảng 13h20 ngày 12/9, địa phương nhận được tin báo về việc tàu cá TTH-301xx-TS bị sóng to, gió lớn đánh chìm khi đang neo đậu tại khu vực cảng cá Thuận An.

Tàu cá dài 9m, do ông Hà Ng. (SN 1985, trú tại Tổ dân phố Phú Tân) làm chủ. Ngay sau khi nhận tin, phường phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Thuận An và gia đình chủ tàu tiến hành trục vớt tài sản, ngư lưới cụ. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, thời tiết xấu nên việc trục vớt tàu gặp nhiều khó khăn.

Chiếc tàu cá bị sóng đánh chìm được trục vớt thành công, đang được lai dắt về nơi neo đậu an toàn. (Ảnh: UBND phường Thuận An)

Đến 17h15, lực lượng chức năng cùng ngư dân nỗ lực trục vớt tàu trong điều kiện mưa to, gió lớn. Tàu đang được lai dắt về neo đậu tại vị trí an toàn.

Cùng ngày, ghi nhận tại bãi tắm phường Thuận An (TP Huế), mưa lớn kèm gió mạnh, từng đợt sóng lớn liên tục dồn vào bờ. Nhiều hàng quán dọc bãi biển thu dọn bàn ghế, đóng cửa.

Mưa to, sóng lớn liên tục vỗ vào các hạng mục đang thì công dang dở tại công trình chống sạt lở tại bờ biển phường Thuận An (TP Huế).

Tại công trình xử lý sạt lở bờ biển đang thi công, nhiều máy móc tạm dừng hoạt động do sóng lớn. Phía ngoài khu vực thi công, hệ thống cừ thép được đóng thành tuyến chắn sóng liên tục hứng những đợt sóng dồn từ ngoài khơi.

Theo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Huế (Ban QLDA), hệ thống cừ Larsen được đóng phía ngoài công trình kè nhằm chắn sóng, giữ cát và phục vụ bơm nước để thi công hố móng.

Ông Lê Văn Cường, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) TP Huế kiểm tra, đốc thúc việc thi công tại xử lý sạt lở bờ biển ở bờ biển Thuận An. (Ảnh: NN)

Tối 11/9, các đơn vị làm việc đến khuya để gia cố, bảo vệ tuyến đường ven bãi tắm của địa phương. Hiện còn khoảng 280m kè bờ chưa hoàn thành, khi thời tiết thuận lợi, nhà thầu sẽ tiếp tục thi công, dự kiến hoàn thành phần kè còn lại trong tháng 11 theo đúng tiến độ đề ra.

Trước đó, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế có văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, gió mạnh, nước dâng và các nguy cơ thiên tai trên địa bàn.

Các địa phương được yêu cầu chủ động rà soát, sẵn sàng triển khai phương án phòng, chống thiên tai theo phương châm “bốn tại chỗ”, không chủ quan, lơ là, bị động, bất ngờ.