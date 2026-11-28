(VTC News) -

Tháo gỡ những rào cản mang tên “trước nay vẫn vậy”

Một trong những điểm đáng chú ý của Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ (KH&CN), đổi mới sáng tạo (ĐMST) và chuyển đổi số quốc gia là đặt nhiệm vụ nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy lên hàng đầu, không dừng lại ở vấn đề chuyên môn mà phải trở thành nền tảng của hoạt động phát triển kinh tế - xã hội.

Sau gần hai năm triển khai Nghị quyết, những chuyển biến về nhận thức đã từng bước được cụ thể hóa bằng chính sách và hành động. Thay vì chỉ chú trọng quản lý nhiệm vụ nghiên cứu và quy trình sử dụng kinh phí, tư duy quản lý KH&CN đang chuyển sang kiến tạo môi trường sáng tạo, khuyến khích nghiên cứu và đánh giá dựa trên hiệu quả thực tiễn.

Mới đây, tại lễ công bố quyết định bổ nhiệm lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ KH&CN ngày 25/11, Bộ trưởng Vũ Hải Quân nhấn mạnh yêu cầu chuyển mạnh từ chủ trương sang hành động, từ nói sang làm, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo.

Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị chủ động rà soát, xác định nhiệm vụ ưu tiên và tổ chức triển khai dứt điểm từng việc, nhất là trong nghiên cứu, phát triển hạ tầng và dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI).

Trước đó, phát biểu tại Ngày hội Đổi mới sáng tạo Quốc gia 2026, diễn ra ngày 4/10, Bộ trưởng cũng đặc biệt lưu ý, ĐMST không chỉ bắt đầu từ những phát minh hay công nghệ hiện đại, mà trước hết từ tư duy đổi mới, khả năng nhìn nhận những vấn đề quen thuộc theo cách mới.

Bộ trưởng chia sẻ, khi nói đến ĐMST, người ta thường nghĩ ngay đến các phát minh, công nghệ hiện đại hay các doanh nghiệp khởi nghiệp. Tuy nhiên, điều khởi nguồn cho những thay đổi ấy chính là tư duy đổi mới, khả năng nhìn nhận vấn đề quen thuộc bằng lăng kính mới, dám đặt câu hỏi trước những điều tưởng chừng hiển nhiên và kiên trì biến ý tưởng thành giá trị thực tiễn.

Bộ trưởng Vũ Hải Quân phát biểu tại Ngày hội Đổi mới sáng tạo Quốc gia 2026.

Theo Bộ trưởng, những suy nghĩ như “trước nay vẫn làm vậy”, “chưa có tiền lệ” hay “hãy chờ đủ điều kiện” có thể trở thành rào cản đối với ĐMST. Thay vào đó, mỗi tổ chức, cá nhân cần chủ động đặt câu hỏi tìm cách làm tốt hơn, tạo ra điều kiện mới và bắt đầu hành động từ những việc cụ thể.

Những thông điệp kể trên cho thấy, để tạo ra đột phá về KH&CN, trước hết phải vượt qua những giới hạn trong cách nghĩ và cách làm. Điều này đòi hỏi không chỉ thay đổi nhận thức mà còn cần phải xây dựng môi trường khuyến khích sáng tạo, dám thử nghiệm và chấp nhận rủi ro có kiểm soát.

Với doanh nghiệp, công nghệ ngày càng được coi trọng trong việc nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và sức cạnh tranh. Thay vì coi đầu tư công nghệ là khoản chi phí, doanh nghiệp cần xem đây là nguồn lực tạo ra giá trị dài hạn.

“Đối với mỗi người dân, tư duy đổi mới bắt đầu từ việc học tập suốt đời, chủ động tiếp cận công nghệ và cải tiến công việc hàng ngày, từ những sáng kiến nhỏ giúp tiết kiệm thời gian, giảm chi phí đến nâng cao chất lượng công việc”, Bộ trưởng Vũ Hải Quân chia sẻ.

Khơi dậy sức sáng tạo trong toàn xã hội

Để tinh thần đổi mới tư duy của Nghị quyết 57 đi vào thực tiễn, yêu cầu quan trọng là tạo ra môi trường thuận lợi để các tổ chức, doanh nghiệp và người dân chủ động ứng dụng công nghệ, phát huy sáng kiến trong công việc và cuộc sống.

Trong quá trình này, Bộ KH&CN đóng vai trò quan trọng về hoàn thiện thể chế, tháo gỡ các rào cản và thúc đẩy hình thành hệ sinh thái ĐMST.

Kể từ khi Nghị quyết 57 được ban hành, Bộ KH&CN đã tham mưu, trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 195 văn bản quy phạm pháp luật, trong đó có 11 luật do Bộ chủ trì soạn thảo được Quốc hội thông qua.

Việc hoàn thiện hành lang pháp lý không chỉ nhằm tháo gỡ những vướng mắc trong hoạt động nghiên cứu mà còn từng bước thay đổi cách quản lý, mở rộng quyền tự chủ, khuyến khích thử nghiệm và đưa kết quả nghiên cứu vào sản xuất, kinh doanh.

Tuy nhiên, đổi mới thể chế mới là bước khởi đầu. Để KH&CN thực sự trở thành động lực tăng trưởng, hoạt động nghiên cứu phải gắn chặt hơn với nhu cầu của doanh nghiệp và những vấn đề đặt ra từ thực tiễn.

Tại Hội nghị hợp tác Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp ngày 13/11, Thứ trưởng Bộ KH&CN Lê Xuân Định nhấn mạnh, mô hình hợp tác giữa ba bên chỉ có thể thành công khi có sự chuyển dịch đồng bộ trong nhận thức và trách nhiệm.

Thứ trưởng Lê Xuân Định nhấn mạnh: Hợp tác “3 Nhà” chỉ có thể thành công trọn vẹn khi có sự chuyển dịch đồng bộ trong nhận thức và trách nhiệm của cả ba bên.

Theo Thứ trưởng, cần đổi mới phương thức đặt hàng nghiên cứu, lấy nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp và đời sống làm điểm xuất phát, đồng thời chuyển từ quản lý theo quy trình sang đánh giá bằng kết quả đầu ra thực chất.

Cách tiếp cận này đặt doanh nghiệp vào vị trí trung tâm của quá trình ĐMST, đồng thời thúc đẩy các viện nghiên cứu, trường đại học hướng hoạt động khoa học đến giải quyết những bài toán cụ thể.

Không chỉ trong quản lý và sản xuất, tinh thần đổi mới tư duy công nghệ số còn được lan toả đến đời sống người dân. Điều đó được thể hiện từ chính những thay đổi gần gũi nhất như thích ứng và tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, học tập và giao dịch trên môi trường số...

Phong trào “Bình dân học vụ số” là một trong những hoạt động góp phần thúc đẩy quá trình này. Thông qua phổ cập kiến thức và kỹ năng số, phong trào giúp người dân tiếp cận công nghệ, từng bước thay đổi thói quen và tận dụng các tiện ích trong cuộc sống.

Từ những trải nghiệm thực tế, nhận thức về giá trị của công nghệ có điều kiện lan tỏa rộng hơn. Khi người dân chủ động tiếp cận, sử dụng các giải pháp số, chuyển đổi số không còn chỉ là nhiệm vụ của cơ quan quản lý mà từng bước trở thành nhu cầu của xã hội.

Đổi mới tư duy giúp khơi dậy sức sáng tạo trong toàn xã hội. (Ảnh: AI)

Đổi mới tư duy không chỉ là thay đổi cách nhìn nhận về KH&CN mà phải tạo ra những cách làm mới, giá trị mới. Khi tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới được khơi dậy trong từng cơ quan, doanh nghiệp và cộng đồng, Nghị quyết 57 sẽ có thêm nền tảng để hiện thực hóa các mục tiêu, góp phần nâng cao năng suất, sức cạnh tranh và thúc đẩy đất nước phát triển bền vững.