Ngày hội Khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên 2026 sẽ diễn ra từ 17-19/4

Ngày hội Khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên lần thứ VIII năm 2026 với chủ đề “Khởi nghiệp từ trường học - Tăng tốc đổi mới sáng tạo, vươn mình cùng đất nước”.

Theo kế hoạch, ngày hội dự kiến diễn ra trong 3 ngày, từ 17 đến 19/4/2026 tại Học viện Ngân hàng (12 Chùa Bộc, Hà Nội), theo hình thức tổ chức trực tiếp. Sự kiện nhằm lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong học sinh, sinh viên; đồng thời tăng cường kết nối giữa các cơ sở giáo dục với doanh nghiệp, nhà đầu tư và các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp.

Việc tổ chức ngày hội được triển khai trên cơ sở Quyết định số 336 ngày 25/2/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp giai đoạn 2026–2035”, cùng các quy định của Bộ Giáo dục về công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp trong cơ sở giáo dục.

Thủ tướng Phạm Minh Chính với học sinh, sinh viên tham dự Ngày hội Khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên lần thứ 7. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngày hội hướng tới mục tiêu thúc đẩy sự tham gia của các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp trong công tác tư vấn hướng nghiệp, việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên; góp phần hình thành và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp trong trường học.

Sự kiện cũng được kỳ vọng tạo môi trường kết nối giữa nhà trường với doanh nghiệp, nhà đầu tư và các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp; qua đó thúc đẩy hoạt động ươm tạo, tăng tốc dự án, hoàn thiện sản phẩm, thử nghiệm thị trường và thương mại hóa các ý tưởng khởi nghiệp của học sinh, sinh viên.

Theo kế hoạch, ngày hội sẽ có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các bộ, ngành trung ương; lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo; đại diện các địa phương, các sở giáo dục và đào tạo; các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp; doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề, tổ chức quốc tế cùng đông đảo học sinh, sinh viên trên cả nước.

Trong khuôn khổ sự kiện sẽ diễn ra nhiều hoạt động như không gian trưng bày các dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên; khu tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh và việc làm; hoạt động tư vấn chuyên sâu về pháp lý, sở hữu trí tuệ, tài chính, phát triển sản phẩm, thị trường và gọi vốn; kết nối đầu tư giữa các đội dự án với doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Một điểm nhấn của ngày hội là vòng chung kết Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” (SV_STARTUP) lần thứ VIII. Cuộc thi nhằm tìm kiếm, phát hiện và hỗ trợ phát triển các ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo của học sinh, sinh viên trên toàn quốc.

Bên cạnh đó, chương trình còn có diễn đàn truyền cảm hứng khởi nghiệp với chủ đề “Khởi nghiệp từ trường học giai đoạn 2026–2035: Cơ hội - nguồn lực - hành động”, cùng hội nghị tuyên truyền, phổ biến và phát động triển khai Chương trình “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp giai đoạn 2026–2035”.

Ngày hội sẽ kết thúc bằng lễ bế mạc và trao giải cho các dự án xuất sắc tại Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” lần thứ VIII, đồng thời công bố các kết nối hợp tác trong hoạt động ươm tạo, tăng tốc dự án và tuyển dụng, thực tập giữa doanh nghiệp với học sinh, sinh viên.