Từ đồ án tốt nghiệp, sinh viên phát triển dự án chăm sóc sức khỏe có doanh thu

(VTC News) -

Vượt khuôn khổ của đồ án tốt nghiệp, dự án Oh!Bầu bước đầu ghi nhận khả năng vận hành thực tế với doanh thu hơn 43 triệu đồng ngay trong giai đoạn thử nghiệm.

Oh!Bầu là đồ án tốt nghiệp của nhóm sinh viên khóa 18, chuyên ngành Digital Marketing, trường Đại học FPT cơ sở Hà Nội, gồm Vũ Mai Phương, Nguyễn Ngọc Nhi, Trần Thị Hải Yến, Ngô Thị Hải Yến và Phạm Thị Quý Tâm.

Dự án xuất phát từ quá trình quan sát thực tế các gia đình trẻ, đặc biệt là thế hệ Gen Z lần đầu làm cha mẹ, khi nhóm nhận thấy khoảng cách lớn giữa lượng thông tin thai sản phong phú trên mạng và nhu cầu được tư vấn, trấn an, đồng hành khoa học, có kiểm chứng.

Nhóm dự án Oh!Bầu chụp cùng giảng viên hướng dẫn Lê Hoàng Anh (giữa) tại buổi bảo vệ đồ án tốt nghiệp.

“Thông tin về thai kỳ và nuôi con rất nhiều nhưng rời rạc, khó kiểm chứng. Trong khi đó, sự đồng hành về mặt cảm xúc và định hướng khoa học cho các gia đình trẻ vẫn còn hạn chế. Khoảng trống này chính là lý do nhóm quyết định phát triển Oh!Bầu”, đại diện nhóm chia sẻ.

Từ thực tế đó, Oh!Bầu được xây dựng với mục tiêu trở thành hệ sinh thái đồng hành toàn diện cho hành trình mang thai và nuôi dạy con sớm, kết nối kiến thức y khoa, công nghệ AI và yếu tố thấu hiểu cảm xúc trên nền tảng thống nhất.

Khác với nhiều đồ án dừng ở mức ý tưởng, Oh!Bầu được triển khai như một startup. Dự án vận hành theo mô hình đa kênh, kết nối ứng dụng, website, mạng xã hội với các bệnh viện, phòng khám và hoạt động offline.

Trên cùng một nền tảng, người dùng có thể theo dõi thai kỳ, tiếp cận kiến thức tiền sản theo chuẩn y khoa, sử dụng AI hỏi – đáp 24/7, tham gia cộng đồng cha mẹ và lựa chọn các sản phẩm mẹ và bé được chọn lọc. Dự án có sự tham gia cố vấn của bác sĩ sản khoa, bác sĩ nhi và chuyên gia tâm lý nhằm đảm bảo tính chính xác y khoa và phù hợp với bối cảnh Việt Nam.

Việc lựa chọn HealthTech – lĩnh vực đòi hỏi độ chính xác cao và trách nhiệm xã hội lớn – được nhóm xác định là hướng đi có chủ đích. Theo đại diện dự án, HealthTech gắn trực tiếp với sức khỏe con người nên mọi thông tin đều phải có cơ sở, được kiểm soát và có trách nhiệm.

Các thành viên dự án tham gia thiện nguyện tại bệnh viện đa khoa Thạch Thất, Hà Nội.

Một điểm đáng chú ý của Oh!Bầu là việc tích hợp AI vào hành trình chăm sóc thai kỳ, song dự án đặt ra ranh giới rõ ràng về đạo đức và trách nhiệm y khoa. AI Chatbot của Oh!Bầu hỗ trợ giải đáp các câu hỏi phổ biến liên quan đến thai kỳ, dinh dưỡng, sinh hoạt an toàn và chăm sóc sau sinh, đóng vai trò trấn an và định hướng ban đầu.

Với các tình huống nhạy cảm, hệ thống sẽ khuyến nghị người dùng kết nối với bác sĩ thông qua tính năng AI Care Line, trong đó AI tiếp nhận và phân loại thông tin, còn bác sĩ là người trực tiếp đưa ra tư vấn chuyên môn.

Bên cạnh đó, Oh!Bầu phát triển tính năng AI Baby Face - tính năng giúp dự đoán gương mặt em bé trong tương lai, được phát triển nhằm tăng cường sự gắn kết cảm xúc giữa cha mẹ và con nhằm tăng cường sự gắn kết cảm xúc giữa cha mẹ và con, xuất phát từ quan điểm mang thai không chỉ là vấn đề y khoa mà còn là hành trình tâm lý.

Trong giai đoạn thử nghiệm, dự án không đặt mục tiêu doanh thu cao mà tập trung kiểm chứng thị trường. KPI ban đầu được đặt ở mức 30 triệu đồng, trong khi doanh thu thực tế đạt 43,6 triệu đồng, vượt khoảng 45%. Dự án ghi nhận hơn 1,1 triệu lượt tiếp cận truyền thông, hơn 17.000 người theo dõi, hơn 26.000 lượt tương tác, hơn 2.000 lượt tải ứng dụng.

Talkshow “Gen Z nói gì về làm cha mẹ?” nằm trong chuỗi hoạt động của dự án Oh!Bầu.

Từ một đồ án tốt nghiệp, Oh!Bầu cho thấy khả năng chuyển hóa một bài toán xã hội thành giải pháp HealthTech khả thi, có doanh thu, có cộng đồng và định hướng phát triển dài hạn.

Trong thời gian tới, nhóm đặt mục tiêu tiếp tục hoàn thiện các tính năng AI cốt lõi, mở rộng hợp tác với bệnh viện, phòng khám và từng bước xây dựng mô hình kinh doanh bền vững.