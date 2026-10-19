Vì sao người Nhật Bản thế kỷ 21 vẫn thích guốc gỗ dù không dễ đi?

(VTC News) -

Nhật Bản nổi tiếng thế giới là quốc gia công nghệ cao, với những đô thị hiện đại bậc nhất. Thế nhưng trong trang phục, nhiều người Nhật Bản vẫn ưa chuộng dùng geta, loại guốc gỗ có lịch sử từ hàng nghìn năm trước.

Không chỉ dừng lại ở vai trò một món đồ hoài cổ xuất hiện trong các lễ hội mùa hè hay khi khoác lên mình bộ trang phục kimono, guốc gỗ Nhật Bản vẫn duy trì được sức sống bền bỉ và sự ưa chuộng đặc biệt trong đời sống đương đại. Sự tồn tại này không phải là một sự níu giữ gượng ép mang tính hoài niệm, mà xuất phát từ những giá trị thiết thực cùng triết lý sống sâu sắc mà người Nhật luôn trân trọng.

Những chiếc guốc gỗ geta truyền thống vẫn được nhiều người trẻ Nhật Bản ưa thích. (Ảnh: JP Times)

Để không lệch tông với trang phục truyền thống

Để hiểu vì sao guốc gỗ vẫn hiện diện mạnh mẽ trong đời sống người Nhật, trước hết phải nhìn vào vị trí vững chắc của các trang phục truyền thống như kimono hay yukata. Đối với người dân xứ sở hoa anh đào, việc mặc yukata đi dạo mát trong các lễ hội pháo hoa mùa hè (matsuri) hay khi nghỉ dưỡng tại các khu suối nước nóng (onsen) là một nét văn hóa không thể thay thế.

Trong không gian văn hóa đó, một đôi giày tây hay giày thể thao hiện đại sẽ trở nên hoàn toàn lệch tông. Đôi guốc gỗ geta không đơn thuần là vật dụng che chở cho bàn chân, mà là mảnh ghép cuối cùng hoàn thiện nét thẩm mỹ tinh tế của bộ trang phục.

Việc mang guốc gỗ chính là cách người Nhật thể hiện sự tôn trọng đối với các giá trị nghi lễ, sự chỉn chu trong phong cách và tính liên tục của dòng chảy văn hóa qua nhiều thế hệ.

Guốc geta có lịch sử từ hàng nghìn năm trước. (Ảnh: History Files)

Một cách luyện tập

Nhiều nghiên cứu y học hiện đại tại Nhật Bản đã chỉ ra rằng việc sử dụng guốc gỗ mang lại nhiều tác động tích cực bất ngờ cho cơ thể. Khác với những đôi giày bít bùng nâng đỡ quá mức khiến các cơ bàn chân có xu hướng lười hoạt động, thiết kế của guốc geta buộc người đeo phải sử dụng các ngón chân, đặc biệt là ngón cái và ngón trỏ để kẹp lấy phần dây quai (hanamao).

Hành động bấm ngón chân liên tục này giúp kích thích các huyệt đạo ở lòng bàn chân, hỗ trợ lưu thông máu và làm mạnh các nhóm cơ vòm chân. Bên cạnh đó, việc giữ cân bằng trên các thanh gỗ (ha) đòi hỏi người mặc phải tự động điều chỉnh trọng tâm, giữ cho cột sống thẳng và cải thiện tư thế đi đứng một cách tự nhiên. Đây là lý do khiến nhiều người Nhật hiện đại lựa chọn đi guốc gỗ như một phương pháp luyện tập sức khỏe nhẹ nhàng.

Những chiếc guốc tưởng khó đi nhưng lại đem đến nhiều lợi ích sức khỏe. (Ảnh: iStock)

Phù hợp khí hậu

Khí hậu Nhật Bản mang đặc trưng nóng ẩm rõ rệt vào mùa hè, kèm theo những cơn mưa dai dẳng trong mùa mưa. Trong điều kiện thời tiết này, những đôi giày bít kín dễ gây ra cảm giác hầm bí, ẩm ướt và tạo môi trường cho vi khuẩn phát triển.

Guốc gỗ ra đời như giải pháp thông minh của người xưa để thích nghi với tự nhiên, và giá trị đó vẫn nguyên vẹn đến ngày nay. Chất liệu gỗ tự nhiên có khả năng hút ẩm nhẹ, cùng thiết kế mở hoàn toàn giúp bàn chân luôn được thông thoáng, khô ráo.

Độ cao của các thanh gỗ bên dưới đế guốc còn giúp nâng bàn chân lên cao khỏi mặt đất ẩm ướt, tránh gấu trang phục bị vấy bẩn bởi bùn đất hay nước mưa. Sự thoải mái và tiện lợi này giúp guốc gỗ trở thành lựa chọn ưu việt trong những ngày hè oi nồng.

Guốc geta phù hợp với khí hậu Nhật Bản, đồng thời cũng vô cùng thân thiện với môi trường. (Ảnh: iStock)

Lối sống xanh, bền vững

Trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với cuộc khủng hoảng rác thải từ ngành thời trang nhanh và các chất liệu tổng hợp, guốc gỗ Nhật Bản nổi lên như một biểu tượng của lối sống xanh và bền vững. Đa số guốc geta được chế tác từ các loại gỗ tự nhiên như gỗ kiri, gỗ tùng hay gỗ cedar, những nguyên liệu có khả năng tái tạo và thân thiện với môi trường.

Đáng chú ý, cấu tạo của một đôi guốc gỗ vô cùng tối giản và dễ dàng sửa chữa. Khi phần dây quai (hanamao) bị mòn hoặc đứt, người dùng chỉ cần thay thế phần dây mới mà không cần phải bỏ đi cả đế gỗ. Sự bền bỉ cùng khả năng tái sử dụng nhiều lần phản ánh rõ nét tinh thần Mottainai - triết lý chống lãng phí sâu sắc trong văn hóa Nhật Bản, khiến sản phẩm này càng nhận được sự ủng hộ từ thế hệ người tiêu dùng trẻ coi trọng môi trường.

Giao thoa với thời trang hiện đại

Không chịu đứng yên trong quá khứ, guốc gỗ Nhật Bản ngày nay đã và đang trải qua một cuộc cải tiến mạnh mẽ để hòa nhập vào dòng chảy thời trang đương đại. Các nghệ nhân và thương hiệu thời trang tại Nhật Bản đã khéo léo kết hợp kỹ thuật đóng guốc thủ công với các chất liệu hiện đại như đế cao su chống trượt, đệm xốp êm ái hay sử dụng các loại vải thời trang cá tính cho phần dây quai.

Nhiều thiết kế guốc gỗ tân thời sở hữu kiểu dáng phá cách, vừa giữ được phom dáng truyền thống vừa mang lại sự thoải mái tối đa khi di chuyển trên các bề mặt đô thị. Người trẻ Nhật Bản ngày nay tự tin phối guốc gỗ cùng quần jeans, váy xòe hay các trang phục dạo phố thường ngày, tạo nên một phong cách cá nhân đầy ấn tượng. Sự biến tấu linh hoạt này đã giúp guốc gỗ không bị lùi vào quá khứ mà tiếp tục khẳng định vị thế của mình trong lòng công chúng.