Ngành Trung Quốc học giữ ngôi đầu điểm chuẩn Học viện Ngoại giao 2025

Xếp sau là ba ngành lấy điểm chuẩn từ 25 trở lên gồm: Quan hệ quốc tế, Ngôn ngữ Anh, Truyền thông quốc tế.

Chi tiết điểm điểm chuẩn năm 2025 của Học viện Ngoại giao theo các phương thức xét tuyển cụ thể như sau:

Năm nay, Học viện Ngoại giao tuyển sinh 2.200 chỉ tiêu với 4 phương thức xét tuyển được nhà trường sử dụng gồm: Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT; xét tuyển kết hợp kết quả học tập THPT chương trình của Việt Nam và chứng chỉ quốc tế; xét tuyển chứng chỉ A-level hoặc bằng tú tài quốc tế IB Diploma; xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Với phương thức xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, trường sử dụng các tổ hợp: A00, A01, C00, D01, D03, D04, DD2, D06, D07, D09, D10, D14, D15. Thí sinh có thể quy đổi chứng chỉ quốc tế thay cho môn ngoại ngữ trong tổ hợp.

Đặc biệt, theo quy định của Bộ GD&ĐT, năm nay Học viện Ngoại giao chỉ tính chỉ tiêu theo ngành, không tính theo phương thức xét tuyển. Điểm trúng tuyển quy đổi về thang 30, làm tròn 2 chữ số thập phân.

Năm ngoái, Học viện Ngoại giao lấy điểm chuẩn từ 25,37-29,2, cao nhất là ngành Trung Quốc học ở tổ hợp C00. Điểm chuẩn thấp nhất là 25,37 ở ngành Luật thương mại, tổ hợp D03, D04 và D06. Riêng ngành Ngôn ngữ Anh, trường lấy 35,38/40 điểm, trong đó môn tiếng Anh tính hệ số 2.

