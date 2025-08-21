Đủ điểm chuẩn vẫn có thể trượt đại học vì tiêu chí phụ xét tuyển

(VTC News) -

Theo đó, tiêu chí phụ được áp dụng trong trường hợp nhiều thí sinh có cùng điểm chuẩn xét tuyển ở cuối danh sách. Đây là nhóm thí sinh đạt đúng ngưỡng điểm chuẩn, nhưng nếu tất cả cùng trúng tuyển sẽ khiến số lượng vượt quá chỉ tiêu. Để đảm bảo quy mô tuyển sinh, các trường đưa ra quy định riêng về tiêu chí phụ.

Phổ biến nhất là nguyên tắc ưu tiên theo thứ tự nguyện vọng. Nghĩa là, khi hai thí sinh bằng điểm, người đặt ngành học đó ở nguyện vọng cao hơn sẽ được xét trúng tuyển trước. Một số trường đang sử dụng tiêu chí này gồm: Đại học Công nghệ, Đại học Luật Hà Nội, Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội), Đại học Mở Hà Nội, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Đại học Giao thông Vận tải.

Trong khi đó, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Ngoại thương, Đại học Thương mại chọn điểm thi tốt nghiệp THPT môn Toán làm tiêu chí phụ. Nếu nhiều thí sinh cùng đạt điểm chuẩn ở cuối danh sách, người có điểm Toán cao hơn sẽ được xét trúng tuyển trước. Trường hợp xét điểm môn Toán vẫn vượt chỉ tiêu, các trường sẽ xét đến thứ tự nguyện vọng ưu tiên.

Đủ điểm chuẩn vẫn trượt đại học nếu không đáp ứng tiêu chí phụ. (Ảnh minh hoạ)

Tại Học viện Tài chính, tiêu chí phụ áp dụng với từng phương thức xét tuyển. Với phương thức xét tuyển tài năng, tiêu chí phụ là điểm trung bình chung học tập năm lớp 12. Với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, tiêu chí phụ là điểm môn toán. Ở phương thức xét tuyển kết hợp, trường lấy điểm môn 1 làm tiêu chí phụ và xét từ cao xuống thấp.

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội áp dụng tiêu chí phụ là tổng điểm trung bình chung cả năm lớp 10, 11 và 12 của tổ hợp môn theo quy định mỗi ngành.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền quy định hai nhóm tiêu chí phụ. Với các ngành có môn chính được nhân hệ số, trường ưu tiên thí sinh có tổng điểm gốc ba môn (chưa nhân hệ số, chưa cộng điểm ưu tiên hay điểm khuyến khích, chưa làm tròn) cao hơn. Với các ngành còn lại, trường ưu tiên thí sinh có kết quả thi THPT môn Toán cao hơn.

Việc nắm rõ quy định tiêu chí phụ ở mỗi trường sẽ giúp thí sinh xác định rõ khả năng trúng tuyển của mình.

Bộ GD&ĐT mới đây có văn bản gửi các trường đại học về việc điều chỉnh kế hoạch xét tuyển và lọc ảo năm 2025.

Theo đó, thay vì lọc ảo 6 lần như kế hoạch ban đầu, hệ thống xét tuyển của Bộ GD&ĐT sẽ tăng lên thành 10 lần, kết thúc vào 12h30 ngày 22/8. Từ 17h ngày 22/8, các trường sẽ công bố điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1 thay vì từ 17h ngày 20/8 như dự kiến.

Bộ GD&ĐT cho biết lý do kéo dài thời gian lọc ảo là do số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển đại học và cao đẳng nhiều hơn, cũng là năm đầu tiên các trường cao đẳng tham gia xét tuyển, không còn việc xét tuyển sớm, sử dụng tất cả các phương thức xét tuyển trong đợt 1.

Để bảo đảm kết quả xét tuyển chính xác, công bằng, Bộ GD&ĐT đề nghị các trường tập trung, khẩn trương rà soát toàn bộ dữ liệu, phương thức xét tuyển, các tình huống trong bối cảnh rất nhiều dữ liệu của thí sinh được sử dụng. Các trường cũng cần tính toán kỹ lưỡng phương án, đề xuất tỷ lệ ảo phù hợp để tránh lượng ảo lớn, ảnh hưởng tới nguồn tuyển của trường khác, cũng như tuyển sinh vượt chỉ tiêu, năng lực đào tạo của trường.