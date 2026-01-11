Đền thờ Danh nhân văn hoá Đào Tấn bị chiếm dụng thành bãi đỗ xe

Trang chủ
Video: Đền thờ Danh nhân văn hoá Đào Tấn bị chiếm dụng làm bãi đỗ xe
Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, những ngày qua, khuôn viên đền thờ nhà soạn tuồng, Danh nhân văn hóa Đào Tấn tại xã Tuy Phước (tỉnh Gia Lai) đang bị chiếm dụng làm bãi đỗ xe.
Không gian trang trọng, tôn nghiêm cần được bảo vệ này trở thành chốn đi về của dàn xe container, xe bồn, xe đông lạnh...
Ngay từ lối cổng chính dẫn vào đền thờ Danh nhân văn hóa Đào Tấn, cảnh tượng đập vào mắt không phải là sự tôn nghiêm, tĩnh lặng mà là hàng loạt xe tải hạng nặng.
Những xe bồn, container dài dằng dặc dàn hàng ngang, bịt kín lối đi vào cổng đền.
Việc chiếm dụng khiến khuôn viên đền thờ xuống cấp, hư hỏng. Tại nhiều vị trí trong sân, mặt đường bê tông bị cày xới, xuất hiện sụt lún, đọng nước bùn đỏ quạch mỗi khi có mưa.
Nền sân đền, vốn chỉ được thiết kế để phục vụ người đi bộ và các phương tiện nhẹ, nay đã biến dạng hoàn toàn dưới tải trọng hàng chục tấn của các loại xe nặng ra vào mỗi ngày.
Bánh xe đè trên nền đất khiến kết cầu nền bị vỡ, cát sạn vỡ vụn vương vãi khắp nơi khiến nơi thờ tự danh nhân trở nên nhếch nhác.
Theo người quản lý trông coi đền thờ Danh nhân văn hoá Đào Tấn, mặc dù việc đậu ô tô tải trong sân đền thờ bị cấm, vào đêm khuya, các tài xế vẫn lén đưa xe vào. Lúc người trông coi đền đi tìm tài xế thì không biết ở đâu.
Theo một số người dân sống xung quanh, khu vực này đang yên tĩnh thì bỗng nhiên xuất hiện nhiều xe đầu kéo ngang nhiên tập kết, kéo theo bụi bặm và tiếng động cơ nổ máy liên tục. Họ nhắc nhở thì bị tài xế doạ nạt, uy hiếp.
Bà Lê Thị Vinh Hương, Bí thư Đảng uỷ xã Tuy Phước cho biết, sau phản ánh của Báo Điện tử VTC News, địa phương đã lập tức liên hệ và kiến nghị lên Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai xác minh danh tính chủ các xe nói trên. Xã sẽ kiểm tra và có biện pháp giải quyết đối đối việc sân đền thờ hư hỏng do các xe trên gây ra.
Sáng 11/1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai thông tin đơn vị đã xác minh và triệu tập các chủ xe bồn, container đỗ tại đền Danh nhân Đào Tấn, lập biên bản xử phạt 5 chủ xe về hành vi đỗ xe không đúng nơi quy định.
