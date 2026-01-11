Đền thờ Danh nhân văn hoá Đào Tấn bị chiếm dụng thành bãi đỗ xe

Bà Lê Thị Vinh Hương, Bí thư Đảng uỷ xã Tuy Phước cho biết, sau phản ánh của Báo Điện tử VTC News, địa phương đã lập tức liên hệ và kiến nghị lên Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai xác minh danh tính chủ các xe nói trên. Xã sẽ kiểm tra và có biện pháp giải quyết đối đối việc sân đền thờ hư hỏng do các xe trên gây ra.