Các bãi xe gầm cầu cạn Hà Nội trước hạn chót 'xoá sổ' ngày 30/10

Sau vụ cháy thiêu rụi 500 xe máy dưới gầm cầu Vĩnh Tuy (30/8), Sở Xây dựng Hà Nội ban hành văn bản triển khai Chỉ thị 06 của Bộ Xây dựng, yêu cầu rà soát, xử lý nghiêm vi phạm trong quản lý hành lang an toàn đường bộ và xóa bỏ toàn bộ bãi xe dưới gầm cầu. Ngày 4/9, Sở yêu cầu hoàn tất việc di dời các bãi trông giữ xe khỏi gầm cầu cạn trước ngày 30/10.