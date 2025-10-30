Các bãi xe gầm cầu cạn Hà Nội trước hạn chót 'xoá sổ' ngày 30/10

Video: Thực trạng các bãi xe dưới gầm cầu cạn phải "xoá sổ" trước hạn chót ngày 30/10.
Sau vụ cháy thiêu rụi 500 xe máy dưới gầm cầu Vĩnh Tuy (30/8), Sở Xây dựng Hà Nội ban hành văn bản triển khai Chỉ thị 06 của Bộ Xây dựng, yêu cầu rà soát, xử lý nghiêm vi phạm trong quản lý hành lang an toàn đường bộ và xóa bỏ toàn bộ bãi xe dưới gầm cầu. Ngày 4/9, Sở yêu cầu hoàn tất việc di dời các bãi trông giữ xe khỏi gầm cầu cạn trước ngày 30/10.
Theo ghi nhận của PV Báo Điện Tử VTC News, chiều 30/10, khu vực gầm cầu Chương Dương, tuyến đường trung tâm từng là bãi gửi xe tạm phục vụ hàng trăm phương tiện mỗi ngày, trở nên thông thoáng đến lạ thường.
Các bãi xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy đã được di dời, trả lại không gian thông thoáng cho khu vực.
Khu vực nhịp cầu T2 hướng đi phố Nguyễn Khoái lên cầu Vĩnh Tuy cũng được dọn dẹp.
Khu vực xảy ra vụ cháy 500 xe máy dưới gầm cầu Vĩnh Tuy ngày 30/8 được căng bạt để sửa chữa.
Tương tự, các bãi để xe dưới gầm cầu vượt Ngã tư Vọng và Ngã Tư Sở cũng đã được di dời.
Hàng loạt xe ô tô dừng đỗ dưới khu vực gầm nhà ga Cầu Giấy.
Cách đó không xa, khu vực chân cầu vượt đường sắt trên cao, trước cửa Đền Voi Phục (đường Kim Mã) vẫn có hàng chục ô tô đỗ la liệt, chiếm dụng không gian công cộng.
Khu vực kho chứa và sản xuất vật tư cầu Thăng Long của Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Thái treo biển “Nơi để xe của CBNV XNQL cầu Thăng Long”, hàng loạt ô tô, xe máy vẫn đỗ kín phía dưới.
Trong số các ô tô đang dừng đỗ tại đây có cả xe tải và xe kinh doanh vận tải mang biển số màu vàng — loại biển dành cho taxi, xe khách và xe tải.
Nhiều ô tô, xe máy vẫn đỗ dưới chân cầu Thăng Long, kèm theo biển quảng cáo và bàn ghế chất đống, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ và làm mất mỹ quan đô thị.
