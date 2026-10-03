Ngân hàng sẽ đẩy tín dụng vào hạ tầng điện, giao thông, công nghệ, nhà ở xã hội

(VTC News) -

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9 sáng 3/10, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà cho biết quý IV có ý nghĩa quyết định đối với việc hoàn thành các mục tiêu năm 2026.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà. (Ảnh: chinhphu.vn)

Để góp phần cùng Chính phủ, các cấp, các ngành thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục rà soát, sửa đổi, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, cơ chế, chính sách về tín dụng, cũng như chính sách đối với từng ngành, lĩnh vực cụ thể, qua đó tạo thuận lợi cho hoạt động cho vay và tiếp cận vốn.

“Ngân hàng Nhà nước sẽ chỉ đạo các tổ chức tín dụng, các ngân hàng thương mại tập trung tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên, lĩnh vực là động lực của tăng trưởng kinh tế, đồng thời kiểm soát chặt chẽ đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro”, ông Phạm Thanh Hà nói.

Các ngân hàng cũng được yêu cầu tích cực triển khai chương trình, chính sách tín dụng theo chỉ đạo của Thủ tướng và Ngân hàng Nhà nước; kịp thời có giải pháp tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp.

Đồng thời, các tổ chức tín dụng cần tiếp tục đơn giản hóa thủ tục, quy trình cũng như tăng cường áp dụng công nghệ số để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho khách hàng trong tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng.

Theo Phó Thống đốc, thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại, ngành ngân hàng sẽ đẩy mạnh các chương trình tín dụng với lãi suất ưu đãi hướng đến các động lực tăng trưởng kinh tế và doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Một số chương trình tín dụng trọng tâm khác gồm: cho vay lĩnh vực nông, lâm, thủy sản (được triển khai trong năm qua đạt được kết quả khả quan và hỗ trợ rất tích cực cho người vay trong các lĩnh vực ưu tiên); cho vay liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm lúa gạo chất lượng cao, phát thải thấp tại Đồng bằng sông Cửu Long.

Đáng chú ý, nguồn vốn tín dụng sẽ tiếp tục được hướng vào đầu tư hạ tầng điện, giao thông, công nghệ chiến lược. Chương trình cho vay nhà ở xã hội theo Nghị quyết 33 của Chính phủ cũng tiếp tục được triển khai tích cực.

Bên cạnh tín dụng thương mại, Ngân hàng Nhà nước sẽ chỉ đạo và hỗ trợ Ngân hàng Chính sách Xã hội đẩy mạnh tín dụng chính sách cho các đối tượng thuộc chương trình mục tiêu theo chỉ đạo của Chính phủ.

Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà cho hay, từ đầu tháng 8, Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo, khuyến khích các ngân hàng thương mại đăng ký tham gia chương trình tín dụng hướng tới các động lực tăng trưởng của nền kinh tế và doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Từ 4 ngân hàng thương mại nhà nước đăng ký ban đầu, đến nay đã có 19 ngân hàng tham gia chương trình với quy mô khoảng 409.000 tỷ đồng.

“Theo số liệu thống kê hiện nay, đã có 10 ngân hàng giải ngân cho khách hàng, với tổng số 12.900 lượt khách hàng có dư nợ. Tổng dư nợ đạt được khoảng 18,6 nghìn tỷ đồng, với mức lãi suất là thấp hơn từ 1-3,6% so với mức lãi suất cho vay thông thường của chính các ngân hàng thương mại”, ông Phạm Thanh Hà dẫn số liệu.

Chương trình cho vay liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm lúa gạo chất lượng cao, phát thải thấp tại Đồng bằng sông Cửu Long cũng đang được triển khai với lãi suất thấp hơn tối thiểu 1% so với lãi suất cho vay cùng kỳ hạn của các ngân hàng thương mại tham gia. Đến nay, chương trình đã giải ngân khoảng 5.000 tỷ đồng.

Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, đến ngày 30/9, tổng dư nợ của hệ thống tổ chức tín dụng đạt khoảng 20,75 triệu tỷ đồng, tăng 11,59% so với cuối năm 2025 và tăng 16,69% so với cùng kỳ.