Ngân hàng Nhà nước yêu cầu thanh tra việc giảm lãi suất trong tháng 11

(VTC News) -

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã gửi công văn tới các Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực, yêu cầu tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện giảm lãi suất tại các tổ chức tín dụng.

Nội dung thanh tra, kiểm tra tập trung vào việc chấp hành quy định pháp luật và chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước về việc giảm lãi suất tại các tổ chức tín dụng.

“Trên cơ sở kết luận thanh tra, kiểm tra, các đơn vị kịp thời nhận diện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm những vi phạm theo quy định pháp luật”, công văn của Ngân hàng Nhà nước nêu.

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu thanh tra ngay việc giảm lãi suất. (Ảnh minh họa)

Đáng chú ý, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu thời gian triển khai ngay trong tháng 11/2026. Kết quả thực hiện phải được báo cáo Ngân hàng Nhà nước (thông qua Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) trong tháng 11/2026 để kịp thời báo cáo Thủ tướng.

Trước đó, ngày 18/10/2026, Ngân hàng Nhà nước ban hành văn bản về việc triển khai các giải pháp hoạt động của các tổ chức tín dụng. Theo đó, cơ quan quản lý yêu cầu các tổ chức tín dụng thực hiện đồng bộ giải pháp nhằm giảm mặt bằng lãi suất.

Một trong những yêu cầu đáng chú ý là giảm tối thiểu 0,5 điểm phần trăm/năm lãi suất tiền gửi niêm yết đối với các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên; tuyệt đối không đua tăng lãi suất huy động; giảm lãi suất cho vay từ 1,5 - 2%/năm đối với lĩnh vực sản xuất kinh doanh và ưu tiên.

Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu các ngân hàng tiết giảm chi phí hoạt động, chia sẻ lợi nhuận và không cạnh tranh thiếu lành mạnh trong huy động vốn.

Đến ngày 21/10/2026, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục ban hành công văn yêu cầu các ngân hàng thương mại quán triệt trong toàn hệ thống và trên tất cả các kênh bán hàng, triển khai quyết liệt việc giảm thực chất lãi suất huy động và cho vay.

Theo đó, các ngân hàng phải giảm tối thiểu 0,5 điểm phần trăm/năm lãi suất tiền gửi bình quân của các giao dịch phát sinh mới đối với kỳ hạn từ 6 tháng trở lên trong những tháng cuối năm 2026, so với mức lãi suất của chính ngân hàng.

Ngân hàng Nhà nước đồng thời phát đi thông điệp sẽ xem xét giảm chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng đối với các ngân hàng không thực hiện nghiêm chỉ đạo về lãi suất.