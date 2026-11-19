(VTC News) -

Không chỉ giúp khách hàng từ 50 tuổi trở lên tối ưu tích lũy tiền gửi, giải pháp còn kết nối toàn diện bảo hiểm, chăm sóc sức khỏe và trải nghiệm sống trọn vẹn.

Kinh tế bạc: Động lực tăng trưởng mới của thị trường dịch vụ Việt Nam

Việt Nam có khoảng 16,5 triệu người cao tuổi, chiếm 16% dân số, trong đó hơn 9 triệu người vẫn tham gia lao động, sản xuất, kinh doanh. Dự báo đến năm 2050, người cao tuổi có thể chiếm 25% dân số, tương đương cứ bốn người có một người cao tuổi.

Nam A Bank chính thức ra mắt giải pháp đặc quyền toàn diện Tea Silver Economy 360.

Kinh tế bạc đang trở thành xu hướng tất yếu, không chỉ đến từ sự gia tăng quy mô dân số mà còn gắn với những thay đổi sâu sắc trong hành vi tiêu dùng của nhóm khách hàng (KH) từ 50 tuổi trở lên.

Bên cạnh mục tiêu tích lũy, quản lý và bảo toàn tài sản, phân khúc này ngày càng chú trọng chăm sóc sức khỏe chủ động, tận hưởng trải nghiệm sống, duy trì kết nối xã hội và hoạch định chuyển giao tài sản cho thế hệ sau.

Bức tranh nhu cầu mới mở ra cơ hội để các tổ chức tài chính mở rộng mô hình phục vụ, kết nối sản phẩm ngân hàng với các dịch vụ thiết yếu trong đời sống. Thông qua việc tăng cường hợp tác đa ngành, các ngân hàng có thể kiến tạo những hệ sinh thái toàn diện, đáp ứng trọn vẹn kỳ vọng ngày càng đa dạng của KH.

Bộ Chính trị đã giao Ban Chính sách, chiến lược Trung ương chủ trì xây dựng đề án phát triển kinh tế bạc Việt Nam, định hướng đến năm 2045. Chính phủ sẽ rà soát, hoàn thiện chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, lao động, đất đai, nhà ở và đầu tư, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển các sản phẩm, dịch vụ phục vụ người cao tuổi.

Đồng hành cùng Chính phủ trong việc phát triển kinh tế bạc Việt Nam, Nam A Bank triển khai Tea Silver Economy 360 theo hướng mở rộng từ dịch vụ ngân hàng truyền thống sang hệ sinh thái phục vụ nhiều khía cạnh trong đời sống. Đây cũng là một phần trong định hướng phát triển tài chính toàn diện và khai thác tiềm năng của thị trường kinh tế bạc tại Việt Nam.

Hướng đến giải pháp đặc quyền toàn diện dành cho khách hàng kinh tế bạc

Lấy cảm hứng từ văn hóa thưởng trà, biểu tượng của sự an nhiên và gắn kết, Tea Silver Economy 360 được Nam A Bank xây dựng dựa trên năm trụ cột Tài chính - Bảo vệ - An tâm - Tận hưởng - Cộng đồng, kết nối các giải pháp tài chính với dịch vụ và trải nghiệm sống dành riêng cho KH từ 50 tuổi trở lên.

Ở trụ cột Tài chính, KH được tiếp cận các sản phẩm tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi tích luỹ, chứng chỉ tiền gửi và gói tài khoản với ưu đãi lãi suất lên đến 0,2%/năm, miễn phí mở tài khoản số đẹp cùng nhiều ưu đãi phí dịch vụ.

Phương diện Bảo vệ mang đến các giải pháp bảo hiểm nhân thọ với chính sách hoàn phí lên đến 20% và thẻ chăm sóc sức khỏe có ưu đãi hoàn phí lên đến 50%, giúp KH chủ động dự phòng rủi ro và bảo vệ tài chính.

An tâm cũng là 1 trong những giá trị cốt lõi khi KH được hỗ trợ giới thiệu đối tác tư vấn pháp luật, thủ tục pháp lý và hoạch định truyền thừa, góp phần gìn giữ tài sản và chuyển giao những giá trị tích lũy cho thế hệ tiếp nối.

Phương diện Tận hưởng, Nam A Bank kết hợp các đặc quyền chăm sóc sức khỏe, du lịch, nghỉ dưỡng với chương trình tích điểm đổi quà TeaPoint. Đặc biệt, văn hóa thưởng trà được đưa vào trải nghiệm KH, tạo không gian thư giãn, giao lưu và kết nối, mang đến những phút giây an nhiên giữa nhịp sống hiện đại.

Yếu tố Cộng đồng hướng đến các hoạt động giao lưu, kết nối những KH có chung sở thích, góp phần xây dựng đời sống tinh thần phong phú và duy trì những mối quan hệ xã hội ý nghĩa.

Thông qua Tea Silver Economy 360, Nam A Bank từng bước mở rộng vai trò từ cung cấp dịch vụ tài chính sang đồng hành cùng KH trong quản lý tài sản, chăm sóc sức khỏe và nâng cao chất lượng sống, hướng đến gìn giữ thành quả hôm nay và vun đắp giá trị bền vững cho các thế hệ mai sau.