Khung cảnh yên tĩnh hiếm hoi ở thành phố Ukraine sau nhiều năm xung đột

Bà Hanna Llianna, 61 tuổi cho biết đây là lần đầu tiên đến trung tâm thành phố sau gần 2 năm để uống cà phê và đi dạo. Tuy nhiên, bà vẫn tránh những khu phố gần sông, nơi bà từng làm chủ một cửa hàng tạp hóa nhỏ, vì bà sợ nhìn thấy những gì xung đột gây ra cho nơi đó.