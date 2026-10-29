Khung cảnh yên tĩnh hiếm hoi ở thành phố Ukraine sau nhiều năm xung đột

Khung cảnh yên tĩnh hiếm hoi bao trùm thành phố Ukraine sau nhiều năm xung đột.
Lời kể ám ảnh của hành khách sống sót sau vụ tai nạn tàu cao tốc thảm khốc
Một hành khách sống sót sau vụ va chạm tàu hỏa thảm khốc tại Tây Ban Nha đã kể lại những cảnh tượng hỗn loạn tại hiện trường.
Lý do Tổng thống Putin bất ngờ ca ngợi Elon Musk là thiên tài
Tổng thống Putin bất ngờ ca ngợi tỷ phú Elon Musk là thiên tài, thừa nhận Nga chỉ mới đi bước đầu tiên trong việc xây dựng hệ thống cạnh tranh với Starlink.
2 tàu cao tốc đâm nhau ở Tây Ban Nha: Số người chết tăng lên 68
Số người thiệt mạng trong vụ tai nạn tàu cao tốc ở phía nam Madrid, Tây Ban Nha tăng lên 68 người, trong khi số người bị thương là hơn 100.
Việt Nam cùng cộng đồng quốc tế kêu gọi chấm dứt cấm vận đối với Cuba
Công sứ Nguyễn Hải Lưu tái khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam ủng hộ việc chấm dứt ngay lập tức, hoàn toàn và vô điều kiện các biện pháp cấm vận của Mỹ đối với Cuba.
Nga nói 'không có chỗ' cho các nước châu Âu khi đàm phán 3 bên về Ukraine
Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov tuyên bố cuộc đàm phán 3 bên về Ukraine sẽ diễn ra sau ngày 4/11 tại Abu Dhabi, UAE.
Nguyên nhân khó tin khiến 2 tàu cao tốc Tây Ban Nha lao vào nhau, 64 người chết
Bộ trưởng Giao thông và Di chuyển bền vững Tây Ban Nha cho biết chỉ thị sai từ nhân viên điều khiển tàu sau khi hệ thống tín hiệu gặp sự cố đã dẫn đến vụ va chạm.
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