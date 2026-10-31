Mỹ triển khai tên lửa phòng không gần dinh thự Tổng thống Trump

(VTC News) -

Theo The War Zone ngày 30/10, quân đội Mỹ triển khai các tổ hợp phòng không AN/TWQ-1 Avenger gần khu vực dinh thự Mar-a-Lago của Tổng thống Donald Trump ở Palm Beach, bang Florida. Những tổ hợp tên lửa này cũng xuất hiện tại sân bay quốc tế Donald J. Trump, cách dinh thự khoảng 4,8 km về phía tây.

Các hệ thống phòng không được đưa đến khu vực từ khoảng hai tuần trước, trong bối cảnh giới chức Mỹ gia tăng lo ngại về sự an toàn của tổng thống.

Hình ảnh được công bố cho thấy các tổ hợp phòng không AN/TWQ-1 Avenger, được đặt trên xe quân sự Humvee, đậu trên sà lan trên hồ Worth nằm cạnh dinh thự Mar-a-Lago. Một tổ hợp Avenger khác đỗ trên bờ hồ cạnh đó. Ngoài ra, ít nhất hai tổ hợp Avenger cũng được triển khai tại sân bay quốc tế Trump gần đó.

Các hệ thống phòng không Avenger xuất hiện gần dinh thự Mar-a-Lago ở Palm Beach, bang Florida. (Ảnh: The War Zone)

Khi được hỏi, các quan chức Mỹ không cung cấp lý do cụ thể về sự hiện diện của các hệ thống tên lửa đất đối không.

Trong tuyên bố gửi The War Zone, Bộ Tư lệnh Phòng thủ Hàng không Vũ trụ Bắc Mỹ (NORAD) và Bộ Tư lệnh Bắc Mỹ (USNORTHCOM) xác nhận việc triển khai khí tài phòng không theo đề nghị của Cơ quan Mật vụ Mỹ.

“Theo đề nghị của Cơ quan Mật vụ Mỹ, NORAD và USNORTHCOM gần đây triển khai các phương tiện phòng không mặt đất và năng lực chống máy bay không người lái tại khu vực trong và xung quanh Mar-a-Lago.

Những phương tiện này bổ sung một lớp công nghệ bảo vệ, nhằm tăng cường khả năng bảo đảm an ninh. Vì lý do an ninh tác chiến, chúng tôi không thể cung cấp thêm thông tin chi tiết”, tuyên bố nêu.

Cơ quan Mật vụ Mỹ cũng xác nhận việc tăng cường các biện pháp bảo vệ: “Cơ quan Mật vụ Mỹ đang hoạt động trong môi trường có mức độ đe dọa cao. Chúng tôi liên tục điều chỉnh các hoạt động bảo vệ, tích hợp những công cụ, công nghệ và phương pháp tiên tiến nhằm bảo đảm an toàn cho những người được bảo vệ”.

AN/TWQ-1 Avenger là hệ thống phòng không tầm ngắn được lắp đặt trên xe quân sự Humvee. Mỗi tổ hợp có hai cụm phóng, mỗi cụm mang tối đa bốn tên lửa đất đối không Stinger dẫn đường bằng hồng ngoại.

Các tên lửa Stinger sử dụng trên hệ thống này đã được nâng cấp để đối phó với máy bay không người lái.

Những lo ngại về nguy cơ Iran trả đũa gia tăng sau chiến dịch quân sự Epic Fury do Mỹ và Israel phát động hồi tháng 2/2026. Tuy nhiên, giới chức Mỹ chưa công bố mối đe dọa cụ thể nào là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc triển khai các tổ hợp Avenger tại Mar-a-Lago.