Nga tuyên bố đáp trả loạt đòn tấn công trong ngày bầu cử

(VTC News) -

UAV Ukraine tấn công thủ đô Moskva.

Quan chức Nga thông tin Ukraine phóng nhiều máy bay không người lái vào Moskva và khu vực xung quanh trong ngày cuối cùng của cuộc bầu cử Hạ viện khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và gây cháy một nhà máy lọc dầu. Bộ quốc phòng Nga cáo buộc Ukraine âm mưu “phá hoại ý chí dân chủ của công dân Nga” và tuyên bố đáp trả.

“Để đáp trả cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào mục tiêu dân sự trong lãnh thổ Nga, quân đội Nga sẽ tiếp tục và tăng cường loạt cuộc tấn công chính xác cao nhằm vào mục tiêu quân sự ở Kiev”, Bộ Quốc phòng Nga thông báo.

Khói và lửa bốc lên trong vụ tấn công bằng máy bay không người lái. (Ảnh: Reuters)

Thị trưởng Moskva Sergei Sobyanin cho biết đây là vụ tấn công lớn nhất nhằm vào thủ đô kể từ khi điện Kremlin phát động chiến dịch quân sự đặc biệt với sự tham gia của khoảng 1.600 máy bay không người lái, trong đó 450 chiếc nhắm thẳng vào thủ đô.

Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy lỗ hổng lớn xuất hiện trên tòa nhà chung cư nhiều tầng ở ngoại ô thủ đô, trong khi hình ảnh khác cho thấy khói đen bốc ra từ nơi dường như là nhà máy lọc dầu.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ca ngợi cuộc tấn công. “Các cuộc đáp trả tầm xa của chúng tôi có tác động rất đáng kể ở khu vực Moskva trong đêm qua. Một trong những cơ sở công nghiệp dầu mỏ quan trọng và cơ sở hậu cần của Nga bị tấn công. Đây là những tài sản trị giá hàng tỷ USD dùng để duy trì cỗ máy xung đột”, ông Zelensky nhấn mạnh.

Theo Thống đốc khu vực Moskva Andrey Vorobyov, một vụ hỏa hoạn do máy bay không người lái rơi vào tòa nhà 21 tầng cũng dẫn đến việc 400 người phải sơ tán. Trong suốt cuộc chiến, Ukraine sử dụng máy bay không người lái để nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng của Nga nhằm trả đũa việc Nga ném bom thị trấn cũng như thành phố của nước này.

Cuộc thăm dò ý kiến ​​cử tri sau bầu cử do Trung tâm Nghiên cứu Dư luận Toàn Nga (VCIOM) thực hiện cho thấy đảng Nước Nga Thống nhất giành 49,4% số phiếu, tương đương mức đảng này đạt được trong cuộc bầu cử năm 2021. Đảng Cộng sản Nga và đảng Dân chủ Tự do (LDPR) lần lượt giành 14,2% và 10,7% số phiếu.