Mỹ duyệt thương vụ vũ khí 2,7 tỷ USD nâng cấp phòng không cho Ukraine

(VTC News) -

Theo Reuters, ngày 18/9, Bộ Ngoại giao Mỹ phê duyệt thương vụ quân sự tiềm năng trị giá gần 2,7 tỷ USD dành cho Ukraine. Gói này tập trung vào các thiết bị, hệ thống và dịch vụ nhằm phát triển, nâng cấp năng lực phòng không của Kiev.

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ, gói quân sự gồm tên lửa mô phỏng hệ thống S-300, tên lửa GAM-67, các hệ thống rocket phòng không dẫn đường bằng laser tầm xa, bộ cải tiến bệ phóng và hệ thống phóng cơ động. Ukraine cũng có thể nhận radar chống máy bay không người lái cùng nhiều hệ thống vũ khí khác.

Dù đã được Bộ Ngoại giao Mỹ phê duyệt, thương vụ vẫn phải trải qua quá trình xem xét của Quốc hội trước khi có thể được triển khai.

Mỹ phê duyệt thương vụ quân sự tiềm năng trị giá gần 2,7 tỷ USD cho Ukraine. (Ảnh: AP)

Nếu thương vụ được hoàn tất, Ukraine dự kiến thanh toán bằng nguồn tài chính kết hợp giữa đóng góp từ châu Âu và chương trình Tài trợ Quân sự Nước ngoài (FMF) của Mỹ, được Quốc hội phân bổ trong nhiệm kỳ của cựu Tổng thống Joe Biden.

FMF là chương trình hỗ trợ của Mỹ, cho phép các quốc gia đối tác mua vũ khí và trang thiết bị quốc phòng do Mỹ sản xuất. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết khoản tài chính từ FMF sẽ được tính vào phần đóng góp của Washington cho Quỹ Đầu tư Tái thiết Ukraine, theo cơ chế hoàn trả theo tỷ lệ 1:1.

Quỹ này được thành lập như một phần trong thỏa thuận khoáng sản đã được ký kết giữa Washington và Kyiv vào năm ngoái.

Động thái mới diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump tiếp tục gia tăng sức ép với Nga liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine.

Trước đó cùng ngày, ông Trump ký ban hành một dự luật trừng phạt diện rộng đối với Nga, tạo cơ sở để Washington tăng cường các biện pháp gây sức ép kinh tế với Moskva.

Tổng thống Trump từng tuyên bố sẽ chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine sau khi trở lại Nhà Trắng. Tuy nhiên, sau khoảng 20 tháng trong nhiệm kỳ mới, mục tiêu này vẫn chưa đạt được.

Đầu tháng này, ông Trump cũng cho biết ông sẽ yêu cầu các quốc gia châu Âu hoàn trả cho Mỹ khoản viện trợ quân sự và đạn dược đã được cung cấp trước đây cho Ukraine.