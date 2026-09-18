Nga cải tiến tên lửa huấn luyện, đẩy mạnh tấn công Ukraine

(VTC News) -

Theo Reuters, việc Nga triển khai hàng loạt tên lửa huấn luyện cải tiến hay còn gọi là RM-48U đã đẩy loạt cuộc tấn công trên không của nước này lên mức kỷ lục trong những tháng gần đây. RM-48U chiếm hơn một nửa trong số 228 tên lửa đạn đạo và siêu thanh bắn vào Ukraine trong tháng 7 cũng như đầu tháng 8.

Quy mô triển khai tên lửa RM-48U cho thấy Nga có thể mở rộng cuộc tấn công trong mùa hè mà không làm cạn kiệt kho dự trữ tên lửa Iskander và những loại tên lửa tấn công chủ lực khác.

Mảnh vỡ có dòng chữ RM-48U do Ukraine thu được. (Ảnh: Colonel GSh)

Moskva có thể duy trì cuộc không kích hàng ngày trong thời điểm then chốt khi Ukraine đang ở thế dễ bị tổn thương. Bởi Ukraine gần như cạn kiệt kho tên lửa đánh chặn Patriot do Mỹ sản xuất, loại vũ khí duy nhất trong kho vũ khí của họ có khả năng bắn hạ tên lửa đạn đạo Nga. Hiện tại, vẫn chưa rõ khi nào nguồn cung cấp mới sẽ đến khi số lượng tên lửa Patriot được chuyển đến cho quân đội Mỹ và đồng minh vùng Vịnh nhiều hơn số lượng chuyển đến Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga chưa lên tiếng về việc sử dụng tên lửa RM-48U và loại tên lửa khác ở Ukraine.

Chuyên gia cấp cao tại Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Hoàng gia Anh (RUSI) ở London, ông Sidharth Kaushal nhận định việc phóng lượng lớn tên lửa RM-48U là cách để Nga làm cạn kiệt kho tên lửa đánh chặn còn lại của Ukraine và tấn công mục tiêu có giá trị thấp hơn mà không cần sử dụng hết tên lửa tấn công chính xác của mình.

“Việc sử dụng chúng cho phép người Nga bảo quản những tên lửa mạnh mẽ hơn mà họ đang sở hữu, như Iskander cũng như KN-23 và Zircon để sử dụng vào mùa đông khi họ muốn thực sự tập trung vào chiến dịch tên lửa đạn đạo của mình”, ông Kaushal nói.

Bệ phóng tên lửa Iskander-M của Nga. (Ảnh: Reuters)

Theo dữ liệu của Ukraine, trên thực tế khi cuộc tấn công bằng tên lửa RM-48U gia tăng mạnh vào tháng 7, số lượng tên lửa Iskander được phóng giảm từ hơn 100 lần của tháng trước xuống còn 38 lần.

Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ ước tính Nga có khoảng 100 tên lửa Iskander, trong khi tên lửa RM-48U có tới 400 quả. Theo Cơ quan Tình báo Quân sự (GUR) thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine, tên lửa RM-48U bay theo quỹ đạo đạn đạo với tốc độ cao, nhưng kém chính xác hơn so với Iskander.

Với chiến tuyến trên mặt đất khép kín trong “vùng tử thần” khốc liệt, cả Nga và Ukraine đều phát động chiến dịch không kích ngày càng dữ dội. Nga phóng hàng trăm tên lửa đạn đạo trong suốt mùa hè và dự đoán tiếp tục tấn công nhiều cơ sở hạ tầng trọng yếu, bao gồm nhà máy nhiệt điện và điện lực vào mùa đông này.

Trong khi Ukraine với kho vũ khí tên lửa nhỏ hơn nhiều đã tiến hành hàng trăm cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tầm xa nhằm vào nhà máy lọc dầu, tàu thuyền và cảng của Nga.