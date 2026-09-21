Video Ukraine tấn công bằng UAV lớn chưa từng thấy nhằm vào Moskva

(VTC News) -

UAV Ukraine tấn công các toà chung cư ở Nga

Nhà máy lọc dầu Moskva chìm trong khói sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine.

Vụ tấn công bằng máy bay không người lái gây hỏa hoạn tại nhà máy lọc dầu ở Moskva. (Nguồn: Reuters)

Cuộc tấn công cũng làm hư hại một phần nhà máy lọc dầu ở thủ đô, trong bối cảnh Nga bước vào ngày cuối cùng của cuộc bầu cử quốc hội.

Ukraine và Nga vẫn tiếp tục tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của nhau, bất chấp tuyên bố hôm 14/9 của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng hai bên đã nhất trí chấm dứt các cuộc tấn công này. Thị trưởng Moskva Sergei Sobyanin cho biết trên Telegram rằng Nga đã bắn hạ hơn 1.600 UAV kể từ ngày 19/9, trong đó có khoảng 450 UAV hướng về Moskva.

“Cuộc tấn công chưa từng có này rõ ràng được lên kế hoạch nhằm phá hoại cuộc bầu cử. Đối phương đã không đạt được mục tiêu đó”, ông Sobyanin nói.

Vụ tấn công bằng máy bay không người lái gây hỏa hoạn tại nhà máy lọc dầu ở Moskva.

Theo thị trưởng Moskva, một số UAV đã tiếp cận khu vực nhà máy lọc dầu và một chiếc đánh trúng một tòa nhà chung cư. Thống đốc khu vực Moskva Andrei Vorobyov cho biết trên Telegram, hai người thiệt mạng trong các cuộc tấn công vào sáng sớm, trong khi người thứ ba tử vong sau đó tại bệnh viện do bị thương quá nặng.

Tại làng Sofyino, phía nam Moskva, một tòa chung cư bị hư hại. Nhiều cửa sổ ở các tầng trên của tòa nhà bị thổi bay. “Kính văng tung tóe, mọi người bắt đầu la hét và kêu cứu. Tôi quay lại thì cửa ra vào đã bị thổi bay, mảnh vỡ nằm khắp nơi”, một cư dân tên Vitaliy kể lại.

Hãng tin Interfax dẫn lời Thị trưởng Sobyanin cho biết cơ sở thuộc nhà máy lọc dầu Moskva bị hư hại trong cuộc tấn công, nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Các phóng viên Reuters tại Moskva nghe thấy nhiều tiếng nổ và nhìn thấy những cột khói lớn bốc lên từ khu vực nhà máy lọc dầu.

Nhà máy lọc dầu Moskva, từng nhiều lần trở thành mục tiêu tấn công, đã xử lý 11,6 triệu tấn dầu trong năm 2024, sản xuất 2,9 triệu tấn xăng và 3,2 triệu tấn dầu diesel, theo số liệu mới nhất hiện có.

Tại các khu vực khác thuộc vùng Moskva, Thống đốc Vorobyov cho biết khoảng 400 người, trong đó có 70 trẻ em, được sơ tán khỏi một tòa chung cư 21 tầng ở quận Ramenskoye. Một số ngôi nhà cũng bị hư hại.