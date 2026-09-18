Người đứng đầu bộ tư lệnh hành quân phía đông Ukraine từ chức

(VTC News) -

Ngày 17/9, Thiếu tướng Viktor Nikoliuk tuyên bố rời khỏi chức vụ người đứng đầu bộ tư lệnh hành quân phía đông của Ukraine. Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh Ukraine triển khai cải cách về biên chế và phân bổ nhân lực do Tổng tư lệnh quân đội Mykhailo Drapatyi khởi xướng.

Ông Nikoliuk thông báo về việc rời khỏi vị trí trong bài đăng trên Facebook vào 17/9. “Tôi có thể tự tin khẳng định tôi đang bàn giao cho người kế nhiệm một lực lượng hoàn toàn sẵn sàng chiến đấu, có khả năng kiên định tiến hành hoạt động phòng thủ chủ động”, ông Nikoliuk viết.

Thiếu tướng Viktor Nikoliuk thông báo từ chức. (Ảnh: Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine)

Thiếu tướng Nikoliuk đảm nhận chức vụ lãnh đạo bộ tư lệnh hành quân phía đông - nhóm lực lượng bảo vệ một số khu vực giao tranh ác liệt nhất dọc theo chiến tuyến của Ukraine, bao gồm đơn vị ở tỉnh Donetsk, Luhansk, Dnipropetrovsk, Zaporizhzhia và Kharkiv hồi tháng 4/2026.

Trong thời gian lãnh đạo bộ tư lệnh hành quân phía đông, ông Nikoliuk chỉ huy quân đội thuộc khu vực Sloviansk, Kramatorsk, Kostiantynivka, Ocheretyne và Pokrovsk. Theo Thiếu tướng Nikoliuk, tình hình ở những khu vực này “rất khó khăn” vào thời điểm ông nhậm chức.

“Nhờ những nỗ lực chung, chúng ta đã ngăn chặn kẻ địch kiểm soát Kostiantynivka, nơi lực lượng địch bị chặn lại. Tại những khu vực như Sloviansk và Kramatorsk, chúng ta thiết lập được hệ thống phòng thủ vững chắc, có nhiều cấp bậc”, ông Nikoliuk cho hay.

Ông Nikoliuk không tiết lộ kế hoạch sau khi từ chức, nhưng cho biết “con đường mới” của ông sẽ “do lãnh đạo quân đội cấp cao quyết định”.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có mặt tại mặt trận miền Đông và công bố một quyết định đáng chú ý. Cụ thể, hai cụm lực lượng được tổ chức lại tại Donetsk lần lượt do Tướng Andrii Biletskyi, Tư lệnh Quân đoàn 3 và Tướng Denys Prokopenko, Tư lệnh Quân đoàn Azov số 1 thuộc Vệ binh Quốc gia, chỉ huy. Nhiệm vụ của họ là củng cố vị trí của Ukraine tại tỉnh Donetsk.

Quyết định ấy cho thấy Donetsk đang trở thành tâm điểm của bài toán quân sự mà Kiev buộc phải giải quyết. Nga hiện gây sức ép từ cả phía nam lẫn phía đông đối với cụm đô thị Kostiantynivka - Druzhkivka - Kramatorsk - Sloviansk, thường được giới quân sự phương Tây gọi là “vành đai pháo đài”.