Nga 'sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân' để bảo vệ Kaliningrad

(VTC News) -

Hôm 29/9, Đại sứ quán Nga tại Ireland cập nhật thông tin mới nhất liên quan đến vùng lãnh thổ Kaliningrad của nước này ở biển Baltic khi có thông tin cho rằng, NATO đang chuẩn bị phong tỏa đường không và đường biển đối với Kaliningrad và tỉnh Kaliningrad.

“Không nên nhầm lẫn, Nga sẵn sàng sử dụng toàn bộ kho vũ khí của mình, bao gồm cả vũ khí hạt nhân, để bảo vệ lãnh thổ nếu NATO cố gắng cô lập vùng Kaliningrad khỏi phần còn lại của đất nước. Trong kịch bản như vậy, nguy cơ đối đầu vũ trang là rất cao với khả năng Nga sẽ tiến hành cuộc tấn công phủ đầu nhằm vào trung tâm ra quyết định ở những nước thuộc liên minh ngay từ giai đoạn đầu của cuộc xung đột”, Đại sứ quán Nga tại Ireland cảnh báo.

Tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M của Nga. (Ảnh: Sputnik)

Nga gọi vấn đề này là “vô cùng nghiêm trọng” và kêu gọi châu Âu “hãy coi trọng vấn đề này đúng mức”. Cơ quan đại diện ngoại giao Nga cũng chỉ ra những cáo buộc về mối đe dọa từ Nga được truyền thông phương Tây đăng tải hàng ngày.

Các nhà ngoại giao Nga cho rằng, mục đích của những cảnh báo này nhằm biện minh cho việc gia tăng chi tiêu quốc phòng, đẩy mạnh quân sự hóa châu Âu.

Thông báo này được đưa ra ngay sau khi Đại sứ quán Nga tại Bỉ truyền đạt lập trường của lãnh đạo Nga tới Ban Thư ký quốc tế NATO và Bộ Ngoại giao Bỉ, đồng thời cảnh báo cách tiếp cận mà Nga cho là “liều lĩnh và vô trách nhiệm” có thể làm gia tăng đáng kể nguy cơ xảy ra đối đầu quân sự trực tiếp với Nga.

“Chúng tôi đã cảnh báo cách tiếp cận liều lĩnh sẽ làm gia tăng mạnh mẽ nguy cơ xảy ra đối đầu quân sự trực tiếp với đất nước chúng tôi”, Đại sứ quán Nga tại Bỉ thông tin.

Theo tờ Kyiv Post, NATO đã hồi đáp cảnh báo của Moskva, bác bỏ những cáo buộc của Moskva liên quan đến hoạt động quân sự xung quanh Kaliningrad.

Phát ngôn viên NATO Allison Hart cho biết liên minh này đã nhận được văn bản của phía Nga, đồng thời khẳng định NATO là một liên minh “mang tính phòng thủ”, không có bất kỳ cuộc tập trận hay hoạt động nào của liên minh gây nguy hiểm cho bất kỳ khu vực nào của Nga.

Đồng thời, bà lên án việc đe dọa sử dụng vũ lực, trong đó có điều mà NATO gọi là những tuyên bố thiếu trách nhiệm về hạt nhân.

Kaliningrad là vùng lãnh thổ của Nga nằm giữa Ba Lan và Litva, không có đường biên giới trên bộ với phần lãnh thổ chính của Nga. Vị trí địa lý của khu vực này khiến việc bảo đảm kết nối giữa Kaliningrad với phần còn lại của Nga trở thành một vấn đề nhạy cảm trong quan hệ giữa Nga và NATO.

Khu vực này có trụ sở hạm đội Baltic của Nga. Đây cũng là nơi Nga triển khai các hệ thống tên lửa Iskander. Vị trí của Kaliningrad cho phép Nga kiểm soát một phần đáng kể không gian trên biển và trên không tại Baltic.

Trong khi đó, với NATO, mối lo ngại lớn hơn là hành lang Suwałki, đoạn biên giới dài khoảng 65km giữa Ba Lan và Litva, ngăn cách vùng Kaliningrad với Belarus.