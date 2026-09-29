Tổng thống Putin tiếp tục ký sắc lệnh tăng quân số quân đội Nga

(VTC News) -

Tổng thống Nga Vladimir Putin ký sắc lệnh tăng quy mô quân đội Nga trong bối cảnh cả Moskva và Kiev đều đang phải gánh chịu thương vong ngày càng tăng trong cuộc xung đột kéo dài hơn 4 năm rưỡi. Tuy nhiên, sắc lệnh không nêu rõ lý do tăng quân số.

“Biên chế chính thức của lực lượng vũ trang Nga sẽ được ấn định ở mức 2.441.630 người, bao gồm 1.550.500 quân nhân”, sắc lệnh nêu rõ.

Binh lính Nga diễu hành tại Quảng trường Đỏ ở Moskva. (Ảnh: AP)

Trước đó, ông Putin cũng ký nhiều văn kiện tăng quy mô quân đội vào tháng 3, tháng 6 và tháng 7. Tổng số binh sĩ tăng thêm kể từ tháng 3 cho đến nay là 47.860 người.

Ukraine nhiều lần cáo buộc Nga chuẩn bị cho đợt gọi nhập ngũ khác. Ông Putin gọi cáo buộc là “thông tin sai lệch” của Kiev. Tổng thống Putin từng ra lệnh huy động lực lượng dự bị là vào năm 2022, khi Nga đẩy mạnh chiến dịch quân sự đặc biệt ở chiến trường Ukraine.

Trước đó, Tổng thống Putin cảnh báo việc triển khai quân đội từ các quốc gia NATO ở châu Âu tới Ukraine đồng nghĩa với một cuộc chiến trực tiếp với Nga. Ông đồng thời cho rằng những thay đổi chính trị trên khắp EU phản ánh sự bất mãn ngày càng gia tăng của công chúng đối với các chính sách của “giới tinh hoa theo chủ nghĩa toàn cầu” ở phương Tây.

Nhà lãnh đạo Nga cũng cho rằng những kế hoạch được một số thành viên NATO ở châu Âu đề cập về việc triển khai lực lượng tới Ukraine có thể vượt qua giới hạn.

“Hiện họ đang nói về việc cân nhắc đưa quân vào lãnh thổ Ukraine. Điều này đồng nghĩa với một cuộc chiến với Nga”, ông Putin nói.

Moskva nhiều lần cảnh báo sẽ không chấp nhận quân đội các nước NATO đồn trú tại Ukraine dưới danh nghĩa bảo đảm an ninh hoặc thực hiện sứ mệnh gìn giữ hòa bình.

Theo quan chức Nga, Kiev và những nước châu Âu hậu thuẫn Ukraine đang tìm cách tạo ra một khoảng ngừng trong giao tranh thay vì đạt được giải pháp lâu dài, nhằm giúp lực lượng Ukraine có thời gian tái vũ trang và tập hợp lại lực lượng trước khi các hoạt động quân sự tiếp diễn.

Trong năm nay, tốc độ tiến quân trên chiến trường của Nga chậm lại khi hai bên chiến tuyến sử dụng rộng rãi máy bay không người lái (UAV) trên tiền tuyến khiến gần như không thể thực hiện các cuộc di chuyển quân quy mô lớn và nhanh chóng.