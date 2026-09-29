Máy bay ném bom Tu-95 Nga rơi, ít nhất 6 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng

(VTC News) -

Hình ảnh được cho là hiện trường máy bay rơi.

Máy bay ném bom chiến lược Tu-95 rơi xuống khu vực hẻo lánh trong khi thực hiện chuyến bay huấn luyện định kỳ, hãng thông tấn Interfax dẫn lời quan chức quân sự cho biết. Máy bay không mang theo vũ khí vào thời điểm xảy ra tai nạn.

Bộ Quốc phòng Nga thông tin thêm, một thành viên phi hành đoàn sống sót sau vụ rơi máy bay và được đưa đến bệnh viện điều trị. Các quan chức lực lượng không quân cũng được cử tới hiện trường để điều tra nguyên nhân.

Một số thông tin chưa được xác minh từ các kênh tin tức trên Telegram cho rằng máy bay ném bom có thể gặp sự cố cháy động cơ, sau đó xảy ra vụ nổ. Tuy nhiên, các quan chức Nga chưa đưa ra bình luận về nguyên nhân.

Theo các nguồn tin, chiếc Tu-95 được triển khai tại căn cứ không quân Ukrainka, một trong những căn cứ không quân tầm xa lớn nhất của Nga. Các báo cáo cho biết máy bay rơi gần làng Krasnoyarovo, cách căn cứ Ukrainka khoảng 30 km về phía Bắc.

Chiếc Tu-95 là máy bay ném bom chiến lược tầm xa do Liên Xô phát triển và hiện vẫn là một trong những loại máy bay chủ lực trong lực lượng không quân tầm xa của Nga.