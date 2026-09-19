Nga phóng khí tài quân sự bí mật lên quỹ đạo

(VTC News) -

Khoảnh khắc khí tài quân sự mật được phóng lên quỹ đạo. (Video: RT)

Theo hãng thông tấn TASS, Nga vừa phóng một khí tài quân sự thuộc diện mật lên quỹ đạo trong ngày 18/9, đánh dấu lần phóng phục vụ mục đích quân sự thứ hai của nước này chỉ trong vòng một tuần.

Vụ phóng được thực hiện trong đêm tại sân bay vũ trụ Plesetsk, tỉnh Arkhangelsk, do lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga tiến hành.

Nga không công bố cụ thể thiết bị được đưa lên quỹ đạo, dù nhiều dấu hiệu cho thấy đây có thể là một vệ tinh. Giới chức Nga cho biết thiết bị đã thiết lập liên lạc thành công với trung tâm điều khiển mặt đất sau khi đi vào quỹ đạo.

Theo Bộ Quốc phòng Nga và Tập đoàn Vũ trụ Nhà nước Roscosmos, tên lửa đẩy hạng trung Soyuz-2.1b được sử dụng cho nhiệm vụ này.

Nga phóng thiết bị quân sự thuộc diện mật lên quỹ đạo. (Ảnh: Roscosmos)

Vụ phóng diễn ra trong bối cảnh Nga đang mở rộng năng lực vệ tinh, trong đó có chòm vệ tinh băng thông rộng quỹ đạo thấp Rassvet (nghĩa là “Bình minh”) do công ty hàng không vũ trụ tư nhân Bureau 1440 phát triển. Moskva đặt mục tiêu đưa 156 vệ tinh Rassvet lên quỹ đạo vào cuối năm 2026 và nâng số lượng lên khoảng 900 vệ tinh vào năm 2035.

Tổng thống Vladimir Putin từng tuyên bố mạng lưới này “không hề thua kém” Starlink của tỷ phú Elon Musk và “thậm chí có thể vượt trội ở một số khía cạnh”.

Moskva cũng đang phát triển các máy bay không người lái (UAV) tấn công hạng nặng được điều khiển thông qua vệ tinh. Công nghệ này có thể giúp UAV tăng khả năng duy trì liên lạc và hoạt động trong môi trường bị tác động bởi các biện pháp tác chiến điện tử, gây nhiễu.

Trước đó vào ngày 17/9, Roscosmos cũng tiến hành một vụ phóng khác bằng tên lửa Soyuz-2.1b từ sân bay vũ trụ Baikonur ở Kazakhstan, đưa tàu chở hàng Progress MS-35 lên quỹ đạo cùng 2,4 tấn vật tư dành cho Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS).