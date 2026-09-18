Nga liên tục nã pháo vào thành phố của Ukraine, mở rộng phạm vi tấn công

(VTC News) -

Trước đây, quân đội Nga chủ yếu tiến hành cuộc tấn công vào ban đêm, nhưng trong những tuần gần đây, họ mở rộng phạm vi tấn công sang cả ban ngày.

Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho biết một quả bom đã đánh trúng tòa nhà phi dân cư và làm một người bị thương. Trong ngày qua, Kiev cũng liên tục ghi nhận loạt cảnh báo trên không.

Một khách sạn bị hư hại trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga. (Ảnh: Reuters)

Tại thành phố Zaporizhzhia nằm ở phía đông nam Ukraina, Thống đốc Ivan Fedorov xác nhận lực lượng Nga tấn công vào khu chợ, gây ra vụ hỏa hoạn lớn. Những hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy ngọn lửa biến khu vực này thành đống đổ nát cháy rụi, không có thương vong được ghi nhận.

Cuộc tấn công của Nga cũng gây ra hỏa hoạn ở thành phố Dnipro phía đông nam, làm 2 người bị thương. Thống đốc vùng Zhytomyr, ông Vitali Bunechko xác nhận thêm cuộc tấn công tại khu công nghiệp xảy ra gần thị trấn Korosten khiến 1 người thiệt mạng.

Trong khi ở Moskva, Thị trưởng Sergei Sobyanin đưa ra loạt tuyên bố cho biết có tổng cộng 29 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine hướng về thủ đô Nga bị bắn hạ. Máy bay không người lái nhắm mục tiêu vào Moskva hoặc khu vực xung quanh thường xuyên bị đơn vị phòng không Nga đánh chặn.

Người đứng đầu chính quyền khu vực do Nga kiểm soát ở vùng Donetsk - ông Denis Pushilin thông tin thêm cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine nhằm vào xe tải khiến 3 người thiệt mạng và 10 người khác bị thương do trúng đạn hoặc do bom nổ.

Nhiều tháng qua, quân đội Ukraine cũng liên tục tiến hành cuộc tấn công vào khu công nghiệp của Nga, đặc biệt là ngành công nghiệp dầu mỏ, trụ cột của nền kinh tế quốc gia. Những cuộc tấn công này gây ra tình trạng thiếu xăng nghiêm trọng ở nhiều vùng của Nga.

Theo Tổng thống Volodymyr Zelensky, Ukraine luôn sẵn sàng đồng ý thực hiện thỏa thuận ngừng bắn năng lượng nếu Nga dừng tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng Ukraine. Tuy nhiên, hiện chưa có thoả thuận chính thức nào được đưa ra.

“Đối với chúng tôi, năng lượng là cung cấp điện và khí đốt cho người dân. Thông điệp của tôi là nếu người Nga sẵn sàng cho lệnh ngừng bắn về năng lượng, điều đó có nghĩa là không còn xảy ra cuộc tấn công nào bằng bất cứ loại vũ khí gì”, ông Zelensky tuyên bố.