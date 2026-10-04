Moskva tuyên bố tăng cường tấn công Ukraine sau cảnh báo của ông Zelensky

(VTC News) -

Theo Bộ Quốc phòng Nga, nước này sẽ tăng cường tấn công cơ sở quân sự và cơ sở liên quan đến ngành công nghiệp quốc phòng tại Ukraine nhằm đáp trả tuyên bố của Tổng thống Volodymyr Zelensky về việc gia tăng tấn công nhằm vào các nhà máy lọc dầu Nga.

Trong tuyên bố hôm 4/10, Bộ Quốc phòng Nga cho biết “ghi nhận” cam kết của nhà lãnh đạo Ukraine đưa ra 1 ngày trước đó về việc đẩy mạnh tấn công vào nhà máy lọc dầu Nga, nhằm đáp trả những cuộc tập kích vào các cây cầu bắc qua sông Dnieper ở Kiev.

(Ảnh minh hoạ)

Nga nói trong những tuần gần đây, họ tăng cường các cuộc tấn công những mục tiêu liên quan đến hậu cần quân sự, trong đó có cảng Odessa và cơ sở công nghiệp quốc phòng Ukraine.

Moskva cho rằng đây là động thái đáp trả “chiến dịch gây sức ép” kéo dài 40 ngày của ông Zelensky, khi Ukraine sử dụng các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào nhà máy lọc dầu và cơ sở hạ tầng dân sự sâu trong lãnh thổ Nga.

“Sau tuyên bố của ông Zelensky, các cuộc tấn công của lực lượng vũ trang Nga nhằm vào cơ sở quân sự, công nghiệp quốc phòng cũng như cơ sở hạ tầng liên quan tại Kiev và khu vực khác của Ukraine sẽ được tăng cường”, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố.

Bộ Quốc phòng Nga nhắc lại rằng quân đội nước này đang đáp trả những cuộc tấn công mà Moskva cáo buộc Kiev thực hiện nhằm vào các mục tiêu dân sự ở Nga, với mục đích làm gián đoạn cuộc bầu cử Duma Quốc gia.

Bộ này dẫn các vụ tập kích vào các điểm bỏ phiếu khiến 6 dân thường thiệt mạng; cuộc tấn công bằng hơn 1.600 máy bay không người lái của Ukraine vào các mục tiêu dân sự tại Moskva trong hai ngày 19-20/9; cùng các cuộc tập kích bằng UAV được cho là nhằm phá hoại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg hồi tháng 6.

Nga cũng đề cập vụ tấn công vào các khu dân cư tại Belgorod, khiến dân thường thiệt mạng và bị thương, đồng thời làm hư hại các tòa nhà chung cư, nhà dân và phương tiện.

Tổng thống Nga Vladimir Putin từng thừa nhận các cuộc tấn công nhằm vào nhà máy lọc dầu đã khiến Nga thiệt hại khoảng 1% GDP. Tuy nhiên, ông cho rằng những cơ sở bị hư hại đang được nhanh chóng khôi phục và hệ thống năng lượng quốc gia vẫn còn năng lực dự phòng đáng kể.

Ông Putin cũng cho rằng sau các đòn đáp trả của Nga, Ukraine hiện không còn ngành công nghiệp luyện thép.