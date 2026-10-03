Nga sắp tấn công lớn, cảnh báo công dân, nhà ngoại giao rời Kiev

(VTC News) -

Hôm 3/10, Nga xác nhận tiếp tục thực hiện loạt cuộc tấn công trả đũa có mục tiêu vào Kiev và những thành phố khác của Ukraine, đồng thời kêu gọi công dân nước ngoài và nhà ngoại giao rời khỏi thủ đô Ukraine.

“Để đáp trả hành động khủng bố của lực lượng vũ trang Ukraine nhằm vào dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự của đất nước chúng tôi, lực lượng vũ Nga tiếp tục tiến hành loạt cuộc tấn công có mục tiêu một cách có hệ thống vào cơ sở quân sự ở Kiev và thành phố khác của Ukraine”, Bộ Ngoại giao Nga thông báo.

Giao thông tại thủ đô Kiev hỗ loạn sau cuộc tập kích của Nga. (Ảnh: Reuters)

Thông báo tiếp tục nêu rõ: “Bộ Ngoại giao Nga một lần nữa cảnh báo công dân nước ngoài, bao gồm cả nhân viên phái đoàn ngoại giao không nên ở lại Ukraine hoặc đi đến lãnh thổ nước này. Trách nhiệm về mọi hậu quả gây bất lợi hoàn toàn thuộc về những người phớt lờ cảnh báo này”.

Theo Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko, thành phố này đang trong tình trạng thời chiến. Ông Klitschko mô tả Kiev bị “xé nát” bằng loạt không kích vào những cây cầu và hạ tầng năng lượng.

Gần đây, Nga đẩy mạnh tấn công vào cơ sở hạ tầng ở thủ đô của Ukraine, trong đó có vụ tấn công vào cây cầu bắc qua sông Dnipro. Sau vụ tấn công, giới chức đóng cửa một trong những cây cầu chính của Kiev và hạn chế giao thông trên một cây cầu khác.

Những hàng dài ô tô và xe buýt gần như đứng im trên các tuyến đường chính khi người dân tìmlộ trình thay thế, thậm chí một số người phải tiếp tục hành trình bằng cách đi bộ.

Tuần này, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Ukraine đang phải trả giá cho những cuộc tấn công vào Nga. Trong những tháng gần đây, cả Nga và Ukraine đều tăng cường tấn công vào tàu chở ngũ cốc của đối phương ở biển Đen, trong khi nhà máy lọc dầu và doanh nghiệp khác của Nga liên tục bị tập kích.