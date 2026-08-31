Nên đầu tư thế nào trong những tháng cuối năm?

(VTC News) -

Mỗi loại tài sản đều có cơ hội và rủi ro riêng, do đó nhà đầu tư cần xác định mục tiêu tài chính, khả năng chịu rủi ro và phân bổ nguồn vốn hợp lý, thay vì tập trung toàn bộ tài sản vào một kênh.

Kiểm soát tỷ trọng đầu tư vàng

Giá vàng gần đây liên tục biến động, với xu hướng chính là giảm. Đáng chú ý, từ chỗ bị đánh giá là tăng “ảo” và luôn đắt hơn rất nhiều so với giá thế giới quy đổi thì hiện nay vàng trong nước đã lùi về sát giá thế giới, thậm chí nhiều thời điểm còn thấp hơn. Trong bối cảnh này, nhiều người cho rằng nên đầu tư vào vàng, đón đầu đợt tăng mạnh tiếp theo.

Tuy nhiên, theo khuyến cáo của các chuyên gia, đây vẫn là kênh tích trữ tài sản và có thể có nhiều biến động mạnh khiến xu hướng đầu tư ngắn hạn sẽ tiềm ẩn rủi ro.

Vàng nên được coi là kênh đầu tư dài lâu, bền vững. (Ảnh minh họa).

TS. Nguyễn Trí Hiếu khuyến cáo những người đang nắm giữ vàng với tỷ trọng quá cao, đặc biệt trường hợp dồn phần lớn tài sản hoặc sử dụng đòn bẩy tài chính để đầu tư ngắn hạn thì nên cân nhắc giảm tỷ trọng xuống mức an toàn hơn là về dưới 30%. Với người nắm giữ vàng ở tỷ trọng thấp thì không cần quá quan tâm đến diễn biến giá vàng. Còn với người chưa nắm giữ vàng, đây là thời điểm phù hợp để có thể cân nhắc mua, nhưng chỉ nên ở mức 30%.

Ông Hiếu nhấn mạnh không nên dồn toàn bộ vốn vào kim loại quý như vàng, bạc. “Chỉ nên xem đó là công cụ đa dạng hóa danh mục, thay vì trở thành lựa chọn duy nhất của nhà đầu tư”, ông nói.

Chuyên gia Phan Dũng Khánh cũng đưa ra lời khuyên nhà đầu tư cần xác định rõ mục tiêu khi mua vàng. Nếu là tích lũy và bảo toàn tài sản trong dài hạn, vàng vẫn là lựa chọn phù hợp. Lịch sử cho thấy vàng luôn giữ vai trò là tài sản phòng ngừa lạm phát và bảo vệ giá trị trước những biến động kinh tế.

Tuy nhiên, nếu mục tiêu là “lướt sóng” kiếm lời trong ngắn hạn thì vàng không phải công cụ đầu tư hiệu quả do nhiều rủi ro, khó nắm bắt.

Trong khi đó, TS. Châu Đình Linh cho rằng, những nhà đầu tư đang coi vàng là công cụ đầu cơ ngắn hạn cần xem xét lại chiến lược nắm giữ. Dù khoảng cách giữa giá trong nước và thế giới đã thu hẹp đáng kể nhưng mức chênh lệch giữa giá mua - bán trên thị trường vẫn lớn, điều này khiến người mua chịu bất lợi ngay từ thời điểm giao dịch nếu giá vàng không tăng đủ mạnh để bù đắp phần chi phí chênh lệch.

“Việc khoảng cách giá vàng trong nước và thế giới giảm xuống mức rất thấp cho thấy thị trường vàng Việt Nam đang chuyển sang một giai đoạn vận hành mới, minh bạch và cạnh tranh hơn. Khi yếu tố độc quyền dần được loại bỏ, giá vàng trong nước sẽ phản ánh sát hơn các biến động quốc tế. Điều đó đồng nghĩa cơ hội và rủi ro của nhà đầu tư từ nay sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào xu hướng của giá vàng thế giới”, ông Linh khuyến cáo.

Cẩn trọng bảo toàn vốn khi chứng khoán rung lắc bất ngờ

Đối với kênh chứng khoán, ông Nguyễn Thế Minh - Giám đốc Khối Ngân hàng đầu tư kiêm Phó giám đốc Khối Kinh doanh Công ty cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS) - nhận định, dòng tiền của nhà đầu tư vẫn có xu hướng thận trọng do những lo ngại liên quan đến lạm phát và biến động kinh tế toàn cầu.

Chuyên gia khuyến cáo nhà đầu tư cần thận trọng trước những nhịp rung lắc bất ngờ của thị trường chứng khoán. (Ảnh minh họa: CafeF)

Trên thị trường quốc tế, nhiều nhóm tài sản chịu áp lực khi đồng USD mạnh lên và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chưa hạ lãi suất như kỳ vọng. Mặt bằng lãi suất cao khiến nhà đầu tư thận trọng hơn với các tài sản có mức độ rủi ro lớn như cổ phiếu, trái phiếu hay tiền số. Dòng tiền có xu hướng tìm đến những kênh an toàn hơn, trong đó có tiền gửi tiết kiệm.

Theo ông Minh, trong ngắn hạn, chứng khoán vẫn là kênh đòi hỏi nhà đầu tư có khả năng chịu biến động và lựa chọn tài sản kỹ lưỡng, thay vì chạy theo tâm lý đám đông.

Từ tháng 9, chứng khoán Việt Nam sẽ chính thức được FTSE Russell nâng hạng lên nhóm mới nổi. Ước tính dòng vốn thụ động đổ vào thị trường Việt Nam có thể đạt khoảng 1,4 tỷ USD (chủ yếu đến từ các quỹ ETF liên quan đến Vanguard). Dòng vốn này được kỳ vọng bù đắp dòng vốn khối ngoại đã rút ròng và giúp tăng thanh khoản cho thị trường.

Về dài hạn, Việt Nam có nhiều khả năng được MSCI (một trong hai tổ chức quốc tế xây dựng bộ chỉ số chứng khoán toàn cầu) đưa vào danh sách theo dõi nâng hạng trong kỳ rà soát tháng 6/2027 và có thể được MSCI nâng hạng vào kỳ đánh giá tháng 6/2028. Đây là cơ sở để đón cơ hội tăng trưởng mới. Tuy nhiên, chứng khoán Việt Nam cũng đối diện nhiều thách thức, trong đó mặt bằng lãi suất cao là rủi ro với thị trường.

Chính vì thế, theo các chuyên gia, thị trường chứng khoán vẫn còn nhiều động lực trong những tháng cuối năm, nhưng cơ hội sẽ không còn trải đều. Chỉ số VN-Index tăng không đồng nghĩa cổ phiếu nào cũng tăng. Dòng tiền sẽ chọn lọc hơn và ưu tiên các doanh nghiệp có tăng trưởng lợi nhuận rõ ràng, bảng cân đối tài chính lành mạnh và mức định giá chưa phản ánh hết triển vọng.

Trong khi đó, theo khuyến cáo của nhiều công ty chứng khoán, nhà đầu tư nên kiểm soát đòn bẩy, duy trì tỷ lệ tiền mặt ở mức an toàn và tránh sử dụng margin quá cao để bảo toàn vốn trước những nhịp rung lắc bất ngờ của thị trường. Đồng thời, có thể từng bước tích lũy những cổ phiếu mục tiêu với tầm nhìn nắm giữ 6-12 tháng.

Không phải thời điểm ‘lướt sóng’ bất động sản

Với bất động sản, các chuyên gia cho rằng đây chưa phải thời điểm phù hợp với những nhà đầu tư muốn lướt sóng hoặc tìm kiếm lợi nhuận nhanh. Vì hiện thị trường vẫn chịu tác động bởi sức mua, nguồn cung và tiến độ pháp lý của các dự án.

TS Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, nhận định khả năng giá nhà giảm sâu trong thời gian tới không cao, do chi phí phát triển dự án, giá đất và nhiều yếu tố đầu vào vẫn ở mức cao.

Các chuyên gia cho rằng đây chưa phải thời điểm phù hợp với những nhà đầu tư muốn lướt sóng hoặc tìm kiếm lợi nhuận nhanh từ bất động sản. (Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, điểm đáng chú ý của thị trường thời gian tới không nằm ở khả năng giảm giá mạnh mà ở sự thay đổi cán cân cung - cầu. Khi nhiều dự án được tháo gỡ vướng mắc pháp lý và tái khởi động, nguồn cung sẽ dần cải thiện, tạo sự cạnh tranh rõ nét hơn giữa các chủ đầu tư.

Cũng theo ông Đính, thị trường bất động sản sẽ có sự phân hóa mạnh. Những dự án có vị trí thuận lợi, pháp lý hoàn chỉnh, chất lượng tốt và khả năng khai thác kinh doanh hiệu quả vẫn có thể duy trì giá trị. Ngược lại, các dự án thiếu lợi thế sẽ phải điều chỉnh chính sách bán hàng, tăng ưu đãi để thu hút người mua.

Xu hướng đầu tư bất động sản vì thế cũng cần thay đổi, chuyển sang những sản phẩm có giá trị sử dụng thực, khả năng tạo dòng tiền và tiềm năng tăng trưởng dài hạn, thay vì chỉ kỳ vọng giá tăng nhanh. Đặc biệt, nên thận trọng về vấn đề pháp lý, vấn đề quy hoạch và xây dựng kế hoạch tài chính bền vững để có thể trụ được trong thời gian dài.

Gửi tiết kiệm phù hợp với nhà đầu tư thích an toàn

Trong bối cảnh nhiều kênh đầu tư biến động thì tiền gửi tiết kiệm tiếp tục được đánh giá là lựa chọn phù hợp với những người ưu tiên an toàn và dòng tiền ổn định.

TS. Nguyễn Trí Hiếu tư vấn, khi lãi suất tiết kiệm tại nhiều ngân hàng cuối năm được duy trì ở mức hấp dẫn đối với các kỳ hạn trung và dài, người có tiền nhàn rỗi có thể cân nhắc gửi tiết kiệm để vừa bảo toàn vốn, vừa tạo nguồn thu nhập ổn định.

Gửi tiết kiệm là kênh đầu tư an toàn, hiệu quả nhất hiện nay. (Ảnh minh họa).

Theo ông Hiếu, gửi tiết kiệm phù hợp với phần lớn khách hàng bởi đây là hình thức tích lũy tài sản đơn giản, không đòi hỏi nhà đầu tư phải thường xuyên theo dõi và phân tích biến động thị trường như các kênh đầu tư khác. Trong giai đoạn cuối năm 2026, chiến lược đầu tư hiệu quả không nằm ở việc tìm kiếm một kênh có khả năng sinh lời cao nhất, mà là xây dựng danh mục cân bằng, phù hợp với mục tiêu cá nhân và khả năng kiểm soát rủi ro. Vì thế, gửi tiết kiệm là một kênh đầu tư phù hợp với tiêu chí này.

Tuy nhiên, chuyên gia lưu ý nhà đầu tư cũng không nên tập trung toàn bộ tài sản vào một hình thức duy nhất mà nên phân bổ dòng tiền một cách hợp lý vừa nhằm giúp giảm rủi ro, thích ứng trước biến động thị trường vừa tăng khả năng sinh lời.

Ngoài ra, nhà đầu tư cần xác định rõ mức độ chấp nhận rủi ro, thời gian nắm giữ và nhu cầu dòng tiền. Từ đó có chính sách tài chính hợp lý và lâu dài, không bị rủi ro nếu các kênh đầu tư bất ổn trong ngắn hạn.