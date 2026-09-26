Bữa ăn bán trú: Ai chịu trách nhiệm khi xảy ra sự cố?

(VTC News) -

Chiều 25/9, Bộ GD&ĐT tổ chức hội thảo góp ý dự thảo Thông tư quy định về tổ chức bữa ăn nội trú, bán trú trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông.

Đề xuất công khai, minh bạch tổ chức bữa ăn

Theo dự thảo, Thông tư quy định các yêu cầu, điều kiện, hình thức, quy trình tổ chức và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc tổ chức bữa ăn nội trú, bán trú và căng tin trường học cho trẻ em, học sinh tại các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông.

Việc tổ chức bữa ăn cần được thực hiện công khai, minh bạch; xác định rõ trách nhiệm của cơ quan, đơn vị lựa chọn, ký hợp đồng; cơ sở cung cấp dịch vụ; cơ sở giáo dục và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Đề nghị làm rõ hợp đồng với đơn vị cung cấp

Tại hội thảo, các đại biểu đề cập nhiều nội dung liên quan xây dựng thực đơn, hợp đồng và trách nhiệm của đơn vị cung cấp dịch vụ.

Bà Lương Thị Thúy Nga, Hiệu trưởng Trường Mầm non Quang Trung, phường Cửa Nam, cho rằng bậc học mầm non có đặc thù riêng trong chế biến thức ăn và yêu cầu dinh dưỡng. Do giáo dục và nuôi dưỡng được thực hiện song hành, việc tổ chức bữa ăn cần phù hợp với độ tuổi và đặc điểm phát triển của trẻ.

Bà Chu Thị Kim Chung, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Đoàn Thị Điểm nêu ý kiến tại hội thảo. (Ảnh: Moet)

Bà Chu Thị Kim Chung, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Đoàn Thị Điểm (Hà Nội), chia sẻ thực tiễn nhà trường tự tổ chức bếp ăn bán trú nhiều năm qua, với quy trình từ tiếp nhận thực phẩm, chế biến đến tổ chức bữa ăn được thực hiện chặt chẽ và có sự phối hợp với cha mẹ học sinh.

Về xây dựng thực đơn và hợp đồng với đơn vị cung cấp, bà Thạch Thị Lan Anh, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học, THCS, THPT Khoa học Giáo dục thuộc Viện Chiến lược và Chính sách Giáo dục, đề nghị làm rõ thời hạn hợp đồng, có hướng dẫn về xây dựng, thẩm định thực đơn trong trường hợp nhà trường không có nhân sự chuyên môn về dinh dưỡng.

Bà Trần Thị Thu Hà, Trưởng phòng Chính trị tư tưởng, học sinh, sinh viên (Sở GD&ĐT Hà Nội), đề xuất dự thảo quy định một số nội dung cơ bản để các nhà trường có căn cứ tham khảo khi ký kết, nhất là trách nhiệm và phương án xử lý khi đơn vị cung cấp dịch vụ vi phạm.

Góp ý về bảo đảm an toàn đối với trẻ em, học sinh có tiền sử dị ứng thực phẩm hoặc chế độ ăn đặc thù, đại diện Sở GD&ĐT Bắc Ninh đề nghị bổ sung trách nhiệm của cơ sở giáo dục trong việc chủ động khai thác, cập nhật tiền sử dị ứng của học sinh. Đồng thời, cần quy định rõ trách nhiệm phối hợp với đơn vị cung cấp dịch vụ để tổ chức bữa ăn phù hợp, bảo đảm an toàn cho học sinh.

Bà Trần Thị Phương Mai, chuyên viên phụ trách giáo dục thuộc Phòng Văn hóa - Xã hội phường Cửa Nam (Hà Nội), đề nghị làm rõ chủ thể ký nghiệm thu và trách nhiệm của từng bên trong thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ.

Phát hiện thực phẩm không bảo đảm, xử lý thế nào?

Đề cập vai trò của cha mẹ học sinh, đại diện Trường THPT Đỗ Mười (Hà Nội) đề nghị có quy định về tập huấn cho phụ huynh được phân công giám sát bán trú.

Bà Lê Quỳnh Nga, chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội phường Hoàn Kiếm, đề nghị làm rõ phạm vi giám sát của cha mẹ học sinh; đồng thời đề nghị có phương án xử lý khi nhà trường từ chối tiếp nhận thực phẩm không bảo đảm yêu cầu, tránh làm gián đoạn bữa ăn.

Ông Nguyễn Văn Thuận, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Ninh Bình, cho rằng việc quy định rõ trách nhiệm của chính quyền địa phương, nhà trường và đơn vị cung cấp dịch vụ sẽ giúp thực hiện thống nhất. Từ thực tiễn địa phương, ông đề nghị làm rõ cơ chế phối hợp khi nhà trường phát hiện thực phẩm, bữa ăn không bảo đảm yêu cầu nhưng không phải là bên ký hợp đồng.

Đối với trường hợp một đơn vị cung cấp suất ăn cho nhiều trường, nhiều điểm trường, ông Thuận đề nghị quy định rõ trách nhiệm giao nhận và lưu mẫu tại từng cơ sở để thuận lợi truy xuất khi xảy ra sự cố.

Đề nghị làm rõ thẩm quyền của UBND cấp xã

Đại diện Sở GD&ĐT Hải Phòng đề nghị làm rõ thẩm quyền của UBND cấp xã trong lựa chọn, ký hợp đồng với đơn vị cung cấp dịch vụ và trách nhiệm trong trường hợp giao cơ quan, đơn vị khác thực hiện. Sở cũng đề nghị bổ sung “căng tin trường học” vào tên Thông tư để phù hợp với phạm vi điều chỉnh.

Chia sẻ quan điểm trên, ông Phùng Khắc Bình, nguyên Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên (Bộ GD&ĐT) cho rằng, UBND cấp xã cần là chủ thể chịu trách nhiệm về an toàn thực phẩm, dinh dưỡng và sức khỏe học sinh trên địa bàn.

Ông Phùng Khắc Bình, nguyên Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên.

Ông Bình cũng đề nghị nghiên cứu lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ theo địa bàn để thuận lợi tổ chức bữa ăn; tăng cường truy xuất nguồn gốc thực phẩm và quá trình chế biến tại các trường tổ chức nấu ăn tại chỗ, có thể ứng dụng mã QR và lưu trữ hình ảnh camera phục vụ kiểm tra, giám sát, đồng thời quy định chặt chẽ việc khai thác thông tin.

Các ý kiến tại hội thảo đề nghị dự thảo tiếp tục được nghiên cứu, hoàn thiện theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, thuận lợi cho địa phương và cơ sở giáo dục triển khai thực hiện, qua đó bảo đảm an toàn thực phẩm, dinh dưỡng và chất lượng bữa ăn cho trẻ em, học sinh.