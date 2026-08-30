Nam sinh TP.HCM 'liều' đoán từ khóa, lội ngược dòng thắng cuộc thi tuần Olympia

(VTC News) -

Phạm Đặng Thanh Bình - Trường THPT Võ Minh Đức xuất sắc giành vòng nguyệt quế cuộc thi tuần 1 tháng 2 của quý IV Đường lên đỉnh Olympia 26 với 175 điểm sau 4 phần thi.

Cuộc thi có sự tranh tài của các thí sinh: em Nguyễn Minh Đức - Trường THPT chuyên Ngoại ngữ, Hà Nội; em Lê Trương Phong - Trường THPT Bố Hạ, Bắc Ninh; em Nguyễn Lê Huy - Trường THPT chuyên Nguyễn Thiện Thành, Vĩnh Long; em Phạm Đặng Thanh Bình - Trường THPT Võ Minh Đức, TP.HCM.

Ở phần thi Khởi động dẫn đầu là Minh Đức với 70 điểm, xếp thứ 2 là Thanh Bình với 45 điểm, Trương Long có 35 điểm và Lê Huy có 15 điểm.

Các thí sinh phải tìm ra từ khóa gồm 7 chữ cái được giấu sau 4 hàng ngang tại phần thi Vượt chướng ngại vật. Sau khi câu hỏi của hàng ngang thứ ba vừa được đọc xong, Thanh Bình bất ngờ bấm chuông xin trả lời từ khóa và đã đưa ra đáp án “Âm thanh”. Câu trả lời hoàn toàn chính xác, giúp Thanh Bình ghi thêm điểm và vươn lên dẫn đầu với 85 điểm.

Em Phạm Đặng Thanh Bình - Trường THPT Võ Minh Đức, Tp. Hồ Chí Minh. (Ảnh chụp màn hình)

Chia sẻ về khoảnh khắc quyết định bấm chuông khi chưa có đủ dữ kiện, Thanh Bình cho biết em liên tưởng hình ảnh của chướng ngại vật với dạng tần số sóng âm trên máy ghi âm. Từ gợi ý đó, nam sinh quyết định thử sức. “Em nghĩ một là mình liều, hai là mình sẽ nhường cơ hội cho người khác”, Thanh Bình nói.

Bước vào phần thi Tăng tốc, trở lại dẫn đầu là Minh Đức với 190 điểm, theo sau là Lê Huy với 155, Thanh Bình 135 điểm, Trương Long có 65 điểm.

Tại phần thi Về đích, cuộc đua tiếp tục diễn ra căng thẳng khi các thí sinh lần lượt lựa chọn gói câu hỏi của mình.

Thanh Bình lựa chọn 3 câu hỏi 20 điểm. Nam sinh trả lời đúng một câu, đồng thời liên tục giành quyền trả lời ở các câu hỏi của thí sinh khác. Kết thúc phần thi, Thanh Bình có 185 điểm.

Minh Đức cũng lựa chọn 3 câu hỏi 20 điểm và trả lời đúng một câu, khép lại phần thi với 170 điểm.Trong khi đó, Lê Huy lựa chọn 3 câu hỏi 20 điểm nhưng không trả lời đúng câu nào, kết thúc phần thi với 135 điểm. Trương Long chọn gói gồm 2 câu 20 điểm và 1 câu 30 điểm, song không trả lời đúng câu hỏi nào tại phần thi của mình.

Với những diễn biến quyết liệt ở phần Về đích, thứ hạng các thí sinh tiếp tục có sự thay đổi. Chung cuộc, Phạm Đặng Thanh Bình giành vòng nguyệt quế với 175 điểm, Nguyễn Minh Đức và Nguyễn Lê Huy cùng đạt 155 điểm, trong khi Lê Trương Long có 55 điểm.