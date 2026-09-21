Nam sinh rơi xuống cống tử vong: Lộ diện đơn vị quản lý hệ thống thoát nước

(VTC News) -

Video: Hiện trường tìm thấy thi thể nam sinh mất tích ở Hà Nội

UBND phường Đông Ngạc (Hà Nội) báo cáo vụ nam sinh Đại học Mỏ - Địa chất bị ngã xuống cống tử vong.

Theo báo cáo, vị trí hố ga nơi nam sinh gặp nạn thuộc hệ thống thoát nước mặt tuyến đường nối từ Trường Đại học Mỏ - Địa chất vào Khu công nghiệp Nam Thăng Long.

Đơn vị quản lý hệ thống thoát nước là Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố - Sở Xây dựng. Đơn vị duy tu, duy trì hệ thống rãnh thoát nước là liên danh Công ty Cổ phần Đô thị Việt Úc và Công ty Cổ phần Xây dựng Dịch vụ và Thương mại 68.

Sau vụ việc, UBND phường Đông Ngạc phối hợp với các đơn vị quản lý, duy tu, duy trì xử lý ngay vị trí xảy ra tai nạn, bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông.

Khu vực tìm thấy thi thể nam sinh.

Trước đó, khoảng 10h ngày 17/9, UBND phường nhận được thông tin phản ánh 1 xe máy đã cũ kiểu dáng Wave màu xanh đen BKS:18F5-55XX bị đổ gần miệng hố ga trên tuyến đường nối từ trường Đại học Mỏ địa chất vào Khu công nghiệp Nam Thăng Long, xung quanh không phát hiện người điều khiển phương tiện.

Ngay sau khi nhận được thông tin, UBND phường Đông Ngạc, Công an phường và các lực lượng chức năng có mặt, bảo vệ hiện trường, xác minh thông tin và thực hiện các biện pháp xử lý theo quy định.

Qua rà soát xác định, chiếc xe máy trên mang tên anh S. (SN 1976, trú tại Mỹ Lộc, Ninh Binh). Gia đình cho con trai anh S. là Nguyễn Đình S. (SN 2008) sử dụng làm phương tiện đi lại. Anh S. đang học tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội.

Thi thể anh S. được tìm thấy tại cửa phai sông Nhuệ, là điểm cuối của tuyến thoát nước, thuộc địa bàn phường Thượng Cát, vào khoảng 11h20 ngày 18/9.

Ngay sau khi tìm được thi thể nạn nhân, Đảng ủy phường Đông Ngạc đã chỉ đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam và các cơ quan đoàn thể của phường đến gặp gỡ thăm hỏi động viên gia đình có người bị nạn.

Trong quá trình thăm hỏi động viên, đại diện gia đình của người gặp nạn bày tỏ nguyện vọng mong muốn các cơ quan chức năng giúp đỡ không đưa tin, đăng tải, khai thác thông tin liên quan đến vụ việc; không thực hiện khám nghiệm tử thi đối với nạn nhân và đề nghị các cơ quan chức năng tạo điều kiện giải quyết nhanh chóng các thủ tục cần thiết để gia đình sớm được đưa thi thể nạn nhân về quê để tổ chức mai táng theo phong tục tập quán của địa phương.

Đến 15h cùng ngày, gia đình nạn nhân nhận thi thể đưa về quê mai táng.