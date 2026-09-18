Tìm kiếm nam sinh nghi bị nước cuốn mất tích ở Hà Nội

(VTC News) -

Ngày 18/9, đại diện UBND phường Đông Ngạc (Hà Nội) cho biết, cơ quan công an xác minh thông tin nam sinh viên mất liên lạc sau khi đi qua đoạn đường ngập.

Vị này khẳng định, vụ việc đang ở bước xác minh, chưa có kết luận cuối cùng.

Chiếc xe máy mắc kẹt ở miệng cống.

Trước đó, ngày 17/9, mạng xã hội chia sẻ hình ảnh một chiếc xe máy được phát hiện gần miệng cống ở cuối đường Phố Viên, phường Đông Ngạc, Hà Nội. Theo thông tin được chia sẻ, một nam sinh của trường đại học gần khu vực này nghi bị nước cuốn trôi khi đi qua đoạn đường ngập.

Thời điểm xảy ra sự việc được cho là không có người chứng kiến. Khi nước rút bớt, người dân phát hiện chiếc xe máy mắc lại tại khu vực miệng cống.

Ngay trong tối 17/9, các lực lượng được huy động đến hiện trường tìm kiếm nam sinh nghi mất tích.

Ngay sau đó, lực lượng công an, quân đội, dân quân tự vệ cùng các thợ lặn chuyên nghiệp được huy động đến hiện trường để tìm kiếm nam sinh nghi mất tích. Nhiều người dân tập trung theo dõi diễn biến vụ việc.

Đến tối cùng ngày, sau khi nhận được thông tin, người thân của nam sinh cũng có mặt tại hiện trường.

Ông B., bác của nam sinh cho biết, nhận được tin cháu trai nghi mất tích, gia đình tức tốc lên Hà Nội.

“Trên đường đi lòng tôi nóng như lửa đốt. Hôm chủ nhật cháu nó mới về quê xong, giờ mới lên thì nghe tin này, giờ tìm vẫn không thấy, gọi điện không liên lạc được. Bố cháu mất khoảng 3 năm rồi, giờ chỉ còn mẹ”, ông B. nói.

Đến sáng 18/9, công tác tìm kiếm nam sinh nghi mất tích vẫn đang diễn ra.

Thợ lặn thực hiện các biện pháp an toàn trước khi lặn xuống hố sâu tìm kiếm nam sinh.

Khu vực miệng hố được quây kín, nước rút tạo thành dòng xoáy chảy xiết.

Do ảnh hưởng của đợt mưa kéo dài, sáng 17/9, nhiều nơi ở Hà Nội ngập sâu, giao thông di chuyển khó khăn. Tính đến trưa 17/9, Hà Nội ghi nhận còn 25 điểm ngập.