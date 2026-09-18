Ba năm, hai lần mất người thân, mẹ nam sinh khóc nghẹn đón con về

(VTC News) -

Video: Tìm thấy thi thể nghi nam sinh bị nước cuốn mất tích ở Hà Nội

Trưa 18/9, thi thể em N.Đ.S. (sinh viên năm nhất Trường Đại học Mỏ - Địa chất) được người thân đón về quê sau khi lực lượng chức năng tìm thấy tại miệng cống cầu Mỏ, phố Viên, phường Đông Ngạc, Hà Nội.

Có mặt tại hiện trường, người thân không kìm được nước mắt khi nghĩ đến hoàn cảnh của gia đình S. Ba năm trước, bố S. qua đời vì đột quỵ, người mẹ một mình làm công ty may, chắt chiu nuôi hai con ăn học.

Thương mẹ vất vả, N.Đ.S. cố gắng học hành, thuyết phục gia đình cho mình lên Hà Nội học đại học với mong muốn sau này có công việc ổn định, phụ mẹ và chăm em.

Nhiều người dân có mặt tại hiện trường không khỏi xót xa trước hoàn cảnh của S., nam sinh vừa rời quê lên Hà Nội hơn một tuần để bắt đầu giấc mơ đại học.

“S. vốn là người khá tự lập, không muốn mẹ phải thêm phần lo toan khi mình bắt đầu cuộc sống ở Hà Nội. Vì vậy, ngày nhập học, cháu chủ động lên đường, gia đình chỉ nhờ một người anh gần nhà đưa đi và hỗ trợ những ngày đầu”, chị Trần Thị Thu Trang (dì ruột của S.) nghẹn lời.

Theo chị Trang, bố S. đã mất cách đây 3 năm sau một cơn đột quỵ, để lại người vợ và hai con trai.

Từ ngày chồng mất, chị Trần Thị Yến một mình đi làm tại công ty may gần nhà, chắt chiu từng ngày để nuôi hai con ăn học. S. là anh cả, có lực học khá hơn em trai.

Thương mẹ sớm hôm vất vả, S. càng quyết tâm học đại học, nhiều lần thuyết phục mẹ và dì cho mình cơ hội được lên Hà Nội học với mong muốn sau này có một công việc ổn định, có thể đỡ đần mẹ và chăm lo cho em.

“Cháu thương mẹ lắm. Hàng ngày chị đi làm công ty may vất vả để nuôi con nên cháu cứ bảo tôi cố gắng hỗ trợ cho cháu đi học. Cháu bảo sau này học xong, có công việc thì sẽ phụ giúp mẹ, chăm lo cho em”, chị Trang kể.

Ba năm sau ngày chồng qua đời, chị Trần Thị Yến lại phải chịu nỗi đau mất con.

Chiếc xe máy cũ của người bố đã khuất được S. mang theo trong những ngày đầu xa nhà, cùng giấc mơ đại học mà em và gia đình đã chờ đợi từ lâu. Thế nhưng, chỉ hơn một tuần sau ngày nhập học, chiếc xe ấy nằm lại bên miệng cống, giữa dòng nước lũ.

Em Nguyễn Đình Tú (em trai S., hiện đang học lớp 11) kể, S. vốn ít nói và cũng ít kể chuyện ở Hà Nội. Những ngày đầu xa nhà, anh chỉ thi thoảng gọi về, hỏi han mẹ và nói chuyện học hành.

Cuối tuần trước, S. vẫn về nhà như thường lệ. Hai anh em gặp nhau, rồi đến chủ nhật, S. lại chuẩn bị đồ đạc để trở lại Hà Nội. Khi ấy, với Tú, đó cũng chỉ là một lần anh trai rời nhà như bao lần trước, chẳng ai nghĩ đó lại là lần cuối hai anh em còn được gặp nhau.

“Em với anh trai không tâm sự nhiều…”, Tú nghẹn ngào.

Chiếc vali S. mang theo khi rời quê lên Hà Nội nhập học hơn một tuần trước, nay được em trai lặng lẽ đưa trở về cùng gia đình lo hậu sự.

Cậu học sinh lớp 11 cúi xuống, lặng lẽ đưa chiếc vali quần áo của anh lên xe. Chiếc vali ấy mới hơn một tuần trước còn theo S. rời quê, mang theo những ngày đầu của cuộc sống sinh viên. Giờ đây, Tú lại là người đưa nó trở về.

Theo chia sẻ của người thân, S. mới lên Hà Nội khoảng 10 ngày nên chưa quen đường sá. Sáng 17/9, trong lúc mưa lớn, nước dâng nhanh trên phố Viên, nam sinh được cho là gặp nạn tại khu vực có đoạn cống hở.

Khi nước rút dần, người dân phát hiện chiếc Dream của S. mắc tại miệng cống. Từ thời điểm đó, gia đình bắt đầu những giờ phút thấp thỏm chờ tin, còn lực lượng chức năng khẩn trương tổ chức tìm kiếm nam sinh trong dòng nước.

Tới 11h30 ngày 18/9, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể nam giới tại miệng cống cầu Mỏ, nơi dòng nước từ khu vực phố Viên thoát ra sông Nhuệ. Ông Trần Bá Bách, ông ngoại S., có mặt tại hiện trường và xác nhận đó chính là cháu mình.

“Gia đình chuẩn bị hậu sự cho cháu ở nhà rồi”, ông Bách nói.

Theo ông Bách, sáng 17/9, trước khi đi học, S. còn gọi điện về cho mẹ. Cuộc gọi ấy vẫn như bao buổi sáng khác, khi người mẹ ở quê hỏi han con trai mới lên Hà Nội học được hơn một tuần. Không ai nghĩ chỉ ít giờ sau, gia đình lại nhận tin dữ.

“Tới trưa hôm qua, các anh công an báo tin rằng cháu mất tích, chỉ tìm thấy xe máy ở hiện trường. Gia đình lập tức đi lên Hà Nội ”, ông Bách nói.

Thi thể nam sinh N.Đ.S. được bàn giao cho gia đình đưa về quê lo hậu sự.

Cuộc trò chuyện với người thân liên tục gián đoạn khi gia đình chia nhau lên các xe, đưa S. về quê lo hậu sự. Tại hiện trường, chị Trần Thị Yến, mẹ S., liên tục gọi tên con trong tiếng khóc nghẹn.

Ba năm trước, chị Yến mất chồng. Ba năm sau, người phụ nữ ấy lại phải đối diện với nỗi đau mất đi người con trai mà chị một mình chắt chiu nuôi lớn, gửi gắm vào em nhiều hy vọng về tương lai.

Khoảng 12h30 ngày 18/9, thi thể S. được bàn giao cho gia đình đưa về quê lo hậu sự. Người thân lặng lẽ ở bên, động viên chị Yến cố gắng vượt qua mất mát, tiếp tục chăm lo cho người con trai còn lại.