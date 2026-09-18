Hiện trường tìm thấy thi thể nam sinh mất tích ở Hà Nội
Hiện trường tìm thấy thi thể nam sinh mất tích ở Hà Nội
(VTC News) -
Sau 1 ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể nghi nam sinh đại học mất tích khi đi qua điểm ngập ở phường Đông Ngạc, Hà Nội.
Theo dõi
Nhận tin VTC News trên Google
Thêm VTC News làm nguồn ưu tiên để thấy tin tức mới thường xuyên hơn trên Google.
Dòng sự kiện: Nam sinh bị nước cuốn mất tích ở Hà Nội
- Xót xa lời mẹ nam sinh mất tích ở Hà Nội: 'Cho con em về đi'14:00 18/09/2026
- Tìm thấy thi thể nghi nam sinh bị nước cuốn mất tích ở Hà Nội11:56 18/09/2026
- Tìm kiếm nam sinh nghi bị nước cuốn mất tích ở Hà Nội09:51 18/09/2026
Bình luận