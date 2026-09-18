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Xuất bản ngày 18/09/2026 02:15 PM
Xuất bản ngày 18/09/2026 02:15 PM

Hiện trường tìm thấy thi thể nam sinh mất tích ở Hà Nội

(VTC News) -

Sau 1 ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể nghi nam sinh đại học mất tích khi đi qua điểm ngập ở phường Đông Ngạc, Hà Nội.

Hiện trường tìm thấy thi thể nam sinh mất tích ở Hà Nội

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