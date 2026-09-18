Video: Tìm thấy thi thể nghi nam sinh bị nước cuốn mất tích ở Hà Nội
Khoảnh khắc đau xót nơi tìm thấy nam sinh gặp nạn ở Hà Nội
(VTC News) -
Từ chiếc xe máy mắc ở miệng cống đến tiếng khóc nghẹn của người mẹ, những hình ảnh hiện trường cuộc tìm kiếm nam sinh ở Hà Nội không khỏi khiến người dân xót xa.
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