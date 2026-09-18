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Xuất bản ngày 18/09/2026 02:45 PM
Xuất bản ngày 18/09/2026 02:45 PM

Khoảnh khắc đau xót nơi tìm thấy nam sinh gặp nạn ở Hà Nội

Minh Quang
Minh Quang
(VTC News) -

Từ chiếc xe máy mắc ở miệng cống đến tiếng khóc nghẹn của người mẹ, những hình ảnh hiện trường cuộc tìm kiếm nam sinh ở Hà Nội không khỏi khiến người dân xót xa.

Video: Tìm thấy thi thể nghi nam sinh bị nước cuốn mất tích ở Hà Nội

Hơn 11h30 ngày 18/9, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể nam sinh N.Đ.S. (sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất) tại miệng cống cầu Mỏ, phố Viên, phường Đông Ngạc, TP Hà Nội. Ông Trần Bá Bách, ông ngoại S., có mặt tại hiện trường xác nhận thi thể là cháu mình.

Hơn 11h30 ngày 18/9, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể nam sinh N.Đ.S. (sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất) tại miệng cống cầu Mỏ, phố Viên, phường Đông Ngạc, TP Hà Nội. Ông Trần Bá Bách, ông ngoại S., có mặt tại hiện trường xác nhận thi thể là cháu mình.

Khu vực phát hiện thi thể nam sinh N.Đ.S.

Khu vực phát hiện thi thể nam sinh N.Đ.S.

Trước đó, vào sáng 17/9, S. mất tích khi đi xe máy qua phố Viên trong lúc mưa lớn, nước ngập sâu; đến khi nước rút, người dân phát hiện chiếc xe máy được cho là của nam sinh mắc lại tại miệng cống.

Trước đó, vào sáng 17/9, S. mất tích khi đi xe máy qua phố Viên trong lúc mưa lớn, nước ngập sâu; đến khi nước rút, người dân phát hiện chiếc xe máy được cho là của nam sinh mắc lại tại miệng cống.

Đông người dân hiếu kỳ tập trung tại hiện trường sau khi lực lượng chức năng tìm thấy thi thể nam sinh S.

Đông người dân hiếu kỳ tập trung tại hiện trường sau khi lực lượng chức năng tìm thấy thi thể nam sinh S.

Chị Trần Thị Yến, mẹ S., liên tục khóc tại hiện trường khi hay tin con gặp nạn. Theo lời kể của gia đình, trước khi đi học, S. còn gọi điện cho mẹ, không ai ngờ chỉ ít giờ sau, nam sinh gặp nạn giữa dòng nước.

Chị Trần Thị Yến, mẹ S., liên tục khóc tại hiện trường khi hay tin con gặp nạn. Theo lời kể của gia đình, trước khi đi học, S. còn gọi điện cho mẹ, không ai ngờ chỉ ít giờ sau, nam sinh gặp nạn giữa dòng nước.

“Cho con em về nhà đi”, chị Trần Thị Yến, mẹ S., bật khóc nghẹn ngào rồi ngất lịm. Người thân phải dìu chị và liên tục động viên trong lúc lực lượng chức năng đưa thi thể S. rời hiện trường.

“Cho con em về nhà đi”, chị Trần Thị Yến, mẹ S., bật khóc nghẹn ngào rồi ngất lịm. Người thân phải dìu chị và liên tục động viên trong lúc lực lượng chức năng đưa thi thể S. rời hiện trường.

Khoảnh khắc đau xót nơi tìm thấy nam sinh gặp nạn ở Hà Nội - 7

Theo chia sẻ của gia đình, S. là con trai lớn trong gia đình có hai anh em. Bố của S. mất cách đây 3 năm, mẹ một mình làm công ty may gần nhà, chắt chiu nuôi hai con ăn học. Em trai S. (áo đen) hiện đang học lớp 11.

Theo chia sẻ của gia đình, S. là con trai lớn trong gia đình có hai anh em. Bố của S. mất cách đây 3 năm, mẹ một mình làm công ty may gần nhà, chắt chiu nuôi hai con ăn học. Em trai S. (áo đen) hiện đang học lớp 11.

“Thương mẹ sớm hôm vất vả, S. luôn mong học xong đại học, có một công việc ổn định để phụ giúp mẹ, chăm lo cho em trai. Cháu mới lên Hà Nội học hơn 1 tuần, nào đâu tai họa lại ập đến...”, ông Trần Bá Bách (ông ngoại S.) nghẹn ngào.

Thương mẹ sớm hôm vất vả, S. luôn mong học xong đại học, có một công việc ổn định để phụ giúp mẹ, chăm lo cho em trai. Cháu mới lên Hà Nội học hơn 1 tuần, nào đâu tai họa lại ập đến...”, ông Trần Bá Bách (ông ngoại S.) nghẹn ngào.

Chiếc vali S. mang theo khi lên Hà Nội nhập học được em trai đưa về quê. Nam sinh mới bắt đầu cuộc sống sinh viên hơn một tuần, nay những hành trang ấy trở về cùng chuyến xe cấp cứu đưa em về quê nhà lo hậu sự.

Chiếc vali S. mang theo khi lên Hà Nội nhập học được em trai đưa về quê. Nam sinh mới bắt đầu cuộc sống sinh viên hơn một tuần, nay những hành trang ấy trở về cùng chuyến xe cấp cứu đưa em về quê nhà lo hậu sự.

12h30 ngày 18/9, thi thể nam sinh S. được bàn giao cho gia đình đưa về quê lo hậu sự.

12h30 ngày 18/9, thi thể nam sinh S. được bàn giao cho gia đình đưa về quê lo hậu sự.

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Dòng sự kiện: Nam sinh bị nước cuốn mất tích ở Hà Nội
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