Xạ thủ Trịnh Thu Vinh giành huy chương bạc thế giới, đoạt vé dự Olympic 2028

(VTC News) -

Tối 10/11, xạ thủ Trịnh Thu Vinh giành huy chương bạc cá nhân nội dung 25 m súng ngắn thể thao nữ tại Giải vô địch bắn súng thế giới 2026 đang diễn ra ở Doha (Qatar). Thành tích này đồng thời giúp cô giành suất tham dự Olympic Los Angeles 2028. Đáng chú ý, đây cũng là lần đầu tiên bắn súng Việt Nam có vận động viên giành huy chương tại Giải vô địch thế giới.

Trước khi bước vào chung kết, Trịnh Thu Vinh thể hiện phong độ ổn định ở vòng loại và đứng thứ 7, qua đó giành quyền tranh huy chương với những xạ thủ hàng đầu thế giới.

Tại vòng chung kết, đại diện Việt Nam tiếp tục thi đấu ấn tượng, cạnh tranh quyết liệt với các đối thủ mạnh. Trịnh Thu Vinh duy trì khả năng bám đuổi trong phần lớn thời gian và có thời điểm vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng.

Trịnh Thu Vinh giành huy chương bạc thế giới, đoạt vé dự Olympic 2028. (Ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, ở những lượt bắn quyết định, xạ thủ Việt Nam không thể duy trì lợi thế. Cô kết thúc phần thi với 43 điểm, giành HCB chung cuộc.

Đáng chú ý, thành tích 43 điểm của Trịnh Thu Vinh ngang bằng kỷ lục thế giới ở nội dung này. Dù vậy, cô vẫn xếp sau nhà vô địch Olympic Paris 2024 Yang Ji-in (Hàn Quốc), người đạt 44 điểm.

Không chỉ mang ý nghĩa về thành tích, tấm HCB còn giúp Trịnh Thu Vinh giành suất tham dự Olympic Los Angeles 2028. Theo quy định phân bổ suất Olympic được thông tin tại giải, các vận động viên nằm trong nhóm 3 người dẫn đầu nội dung này sẽ có cơ hội giành vé tham dự Thế vận hội.

Ở nội dung đồng đội nữ 25m súng ngắn thể thao, bắn súng Việt Nam cũng ghi dấu ấn với tấm huy chương đồng của bộ ba Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang và Nguyễn Thùy Dung.

Kết thúc 60 loạt bắn, đội tuyển Việt Nam đạt tổng cộng 1.745 điểm, đứng thứ ba chung cuộc. Thành tích này giúp các xạ thủ Việt Nam vượt qua đối thủ mạnh là Trung Quốc, chỉ xếp sau Ấn Độ và Hàn Quốc. Đáng chú ý, đội tuyển Hàn Quốc sở hữu hai nhà vô địch Olympic Paris 2024 là Yang Ji-in và Oh Ye-jin trong đội hình.

Giải vô địch bắn súng thế giới 2026 diễn ra từ ngày 1 đến 14/11, quy tụ nhiều vận động viên hàng đầu thế giới. Đây cũng là giải đấu quan trọng trong hệ thống vòng loại Olympic Los Angeles 2028.