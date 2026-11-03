FIFA cho phép thành viên cấp cao xem tài liệu mật vụ bán cổ phần World Cup

(VTC News) -

Theo Reuters, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) cho phép các thành viên Hội đồng FIFA tiếp cận tài liệu liên quan đến đề xuất thành lập FIFA Forward Enterprise (FFE). Đây là kế hoạch bán quyền hưởng lợi nhuận từ World Cup thông qua công ty thương mại từng gây tranh cãi và bị hủy bỏ chỉ vài ngày sau khi công bố vào mùa hè năm nay.

Reuters dẫn lời nguồn tin am hiểu sự việc cho biết Tổng thư ký FIFA Mattias Grafstrom đã gửi thư tới các thành viên Hội đồng FIFA hôm 2/11, mời họ đăng ký nguyện vọng xem xét các tài liệu liên quan. Việc tiếp cận tài liệu sẽ được thực hiện theo những điều kiện cụ thể tại trụ sở FIFA ở Zurich, Thụy Sĩ.

Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) cho phép các thành viên Hội đồng FIFA tiếp cận tài liệu liên quan đến đề xuất thành lập FIFA Forward Enterprise (FFE). (Ảnh: Reuters)

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đối mặt với sức ép ngày càng lớn từ các liên đoàn bóng đá châu Âu. Tranh cãi xung quanh dự án FFE khiến nhiều tổ chức yêu cầu FIFA cải tổ sâu rộng, đặc biệt là quy trình ra quyết định đối với các vấn đề tài chính và thương mại.

Tháng trước, Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) gửi văn bản yêu cầu FIFA giải trình hơn 100 câu hỏi liên quan đến hoạt động điều hành của ông Infantino. Nội dung chất vấn bao gồm dự án FFE, Giải thưởng Hòa bình FIFA cùng các vấn đề khác. UEFA đặt thời hạn cuối cùng để FIFA phản hồi là ngày 2/11.

Việc FIFA thông báo cho phép tiếp cận tài liệu diễn ra đúng ngày hết hạn này. Tuy nhiên, các tài liệu chưa được công bố mà chỉ dành cho những thành viên Hội đồng FIFA đăng ký xem xét.

Theo Reuters, FIFA cho rằng thời hạn hai tuần để trả lời hơn 100 câu hỏi của UEFA là không khả thi. Tổ chức này đang tập trung chuẩn bị cho giải World Cup trẻ tại Baku, Azerbaijan, đồng thời lên kế hoạch tổ chức đại hội bất thường vào ngày 23/11 nhằm xác định các quốc gia đăng cai World Cup nữ 2031 và 2035. Ngoài ra, các thủ tục pháp lý đang diễn ra tại Mỹ cũng đặt ra nhiều giới hạn.

Nguồn tin khẳng định FIFA vẫn có kế hoạch trả lời các thành viên Hội đồng vào thời điểm thích hợp. Việc cho phép xem xét tài liệu lần này không đồng nghĩa với việc toàn bộ hồ sơ liên quan đến dự án FFE sẽ được công khai.

Những bất đồng diễn ra khi FIFA chuẩn bị bước vào cuộc bầu cử chủ tịch nhiệm kỳ mới. Ông Infantino dự kiến tiếp tục tranh cử vào tháng 3/2027, hướng tới nhiệm kỳ thứ tư.