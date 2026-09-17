Tổng thống Ukraine bổ nhiệm quyền Tổng công tố viên

(VTC News) -

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy ban hành sắc lệnh bổ nhiệm vị trí quyền Tổng công tố viên. Theo đó, ông Anton Kovalskyi sẽ đảm nhận chức vụ quyền Tổng công tố viên thay thế ông Ruslan Kravchenko.

Hôm 14/9, ông Zelenskiy quyết định sa thải Tổng công tố viên Ruslan Kravchenko thông qua sắc lệnh của chính phủ. Ông Zelensky tuyên bố “chỉ có một lựa chọn duy nhất cho vị trí Tổng công tố viên: sa thải”. Ông kêu gọi các nhà lập pháp phê chuẩn quyết định này “mà không được trì hoãn”.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy. (Ảnh: Reuters)

Trước đó, ông Kravchenko cũng thông báo trên ứng dụng Telegram: “Tôi đã nộp đơn từ chức Tổng công tố. Tôi không muốn Văn phòng Tổng công tố bị sử dụng như công cụ trong cuộc đối đầu chính trị”.

Tuy nhiên, ông Kravchenko khẳng định ông không liên quan gì đến cuộc điều tra mới của Cục Phòng chống Tham nhũng Quốc gia (NABU), vốn nhắm vào nhân viên của Văn phòng Viện Kiểm sát. “Quan điểm của tôi về những cáo buộc vẫn không thay đổi”, ông Kravchenko nhấn mạnh.

Cục Phòng chống tham nhũng quốc gia Ukraine và Văn phòng Công tố viên chuyên trách chống tham nhũng (SAPO) phát hiện đường dây rửa tiền “do một quan chức thuộc Văn phòng Tổng công tố đứng đầu” và tiến hành hoạt động khám xét.

Theo các điều tra viên, đường dây nhận tiền để bảo kê cho trung tâm cuộc gọi thực hiện hành vi lừa đảo qua điện thoại, đồng thời rửa số tiền lớn thông qua hoạt động này.

Văn phòng của ông Kravchenko cũng nằm trong khuôn khổ cuộc điều tra về trung tâm cuộc gọi hoạt động trái phép và bị các điều tra viên khám xét vào cuối tuần qua.

Trong một diễn biến mới nhất, ông Kravchenko cáo buộc người đứng đầu Cục Chống tham nhũng quốc gia (NABU) Semen Kryvonos làm giả giấy tờ và thực hiện vụ nhận con nuôi giả vào năm 2009. Cùng với đó, ông Kravchenko cho rằng cuộc điều tra của các cơ quan nhằm mục đích ngăn chặn cuộc điều tra về hoạt động của chính họ.

Ông Kravchenko cũng tuyên bố ông sẽ “thông báo cho đối tác quốc tế về tình hình thực tế bên trong cơ quan chống tham nhũng, những dấu hiệu về sự tập trung quyền lực thiếu kiểm soát của họ cũng như những rủi ro mà thực trạng này gây ra đối với chủ quyền quốc gia”.

Tuy nhiên, NABU và SAPO phủ nhận những cáo buộc của ông Kravchenko.