Mỹ dỡ lệnh đình chỉ bay toàn quốc sau hơn 4 giờ hỗn loạn

(VTC News) -

Theo AP, tối 13/11, Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) thông báo dỡ bỏ lệnh đình chỉ cất cánh trên toàn quốc, cho phép các chuyến bay khởi hành trở lại sau hơn 4 giờ gián đoạn. Sự cố hệ thống liên lạc kiểm soát không lưu khiến hàng trăm máy bay phải chuyển hướng, làm đảo lộn lịch trình di chuyển của hàng triệu hành khách.

Phát biểu tại Nhà Trắng, Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Markwayne Mullin cho biết sự cố có thể bắt nguồn từ việc tích hợp công nghệ mới vào hệ thống kiểm soát không lưu đã cũ, khiến hạ tầng hiện tại không thể đáp ứng và bị quá tải.

Ông Mullin khẳng định giới chức chưa phát hiện dấu hiệu của một cuộc tấn công mạng. Những bằng chứng ban đầu cho thấy sự cố có thể xuất phát từ vấn đề kỹ thuật, song nguyên nhân chính xác vẫn đang được điều tra.

Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) thông báo dỡ bỏ lệnh đình chỉ cất cánh trên toàn quốc. (Ảnh: AP)

Dù lệnh đình chỉ được dỡ bỏ, các hãng hàng không chưa thể lập tức khôi phục hoạt động bình thường. Nhiều máy bay và tổ bay đang ở những địa điểm khác với kế hoạch ban đầu, khiến việc sắp xếp lại lịch trình cần thêm thời gian.

Trước đó, chiều 13/11, FAA ra lệnh đình chỉ toàn bộ hoạt động cất cánh tại các sân bay Mỹ, viện dẫn “những tình huống bất thường” do sự cố liên lạc tại các trung tâm kiểm soát không lưu khu vực.

Theo công ty phân tích dữ liệu hàng không Cirium, tính đến 19h05 ngày 13/11 theo giờ miền Đông nước Mỹ, ít nhất 827 chuyến bay phải chuyển hướng. Trong đó, 670 chuyến quay trở lại sân bay xuất phát và 157 chuyến được điều đến các sân bay khác.

Những sân bay tiếp nhận nhiều chuyến bay chuyển hướng gồm Washington Dulles, Los Angeles, Cincinnati/Northern Kentucky và Nashville.

Đáng chú ý, khoảng 11.000 chuyến bay chở hơn 1,5 triệu hành khách dự kiến khởi hành từ các sân bay Mỹ sau 16h cùng ngày. Điều này làm gia tăng nguy cơ hủy chuyến và chậm chuyến kéo dài ngay cả khi hoạt động cất cánh được nối lại.

Tại sân bay O’Hare ở Chicago, nhiều hành khách chỉ biết về lệnh đình chỉ khi nhìn thấy hàng loạt thông báo chậm chuyến trên bảng điện tử. Một số người phải cân nhắc thuê khách sạn qua đêm hoặc tìm phương tiện khác để tiếp tục hành trình.

Không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động vận chuyển hành khách, sự cố còn khiến nhiều đội thể thao thuộc các giải NBA, NHL và các đội thể thao đại học bị mắc kẹt. Các đội bóng bầu dục NFL cũng lo ngại không thể di chuyển đúng lịch để tham dự những trận đấu cuối tuần.

Hoạt động vận tải hàng hóa cũng bị gián đoạn. FedEx, hãng vận tải hàng không chuyên chở hàng hóa lớn nhất thế giới, cho biết đã chuẩn bị kích hoạt phương án dự phòng nhằm hạn chế thiệt hại.