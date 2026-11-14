Nghị sĩ Nga: Việt Nam là một trong những đối tác hữu nghị gần gũi nhất của Nga

Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matvienko cùng Đoàn đại biểu cấp cao vừa kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Trả lời phỏng vấn báo chí Nga nhân dịp này, Thượng nghị sĩ Andrey Denisov cho rằng, quan hệ Nga - Việt Nam được xây dựng trên nền tảng lịch sử vững chắc, tình hữu nghị lâu đời và sự hợp tác chính trị chặt chẽ. Tình đoàn kết giữa hai nước được hun đúc trong cuộc đấu tranh giành độc lập của Nhân dân Việt Nam trước đây. Người dân Việt Nam vẫn ghi nhớ sự giúp đỡ của Liên Xô, trong đó có sự tham gia của các phi công Liên Xô chiến đấu trên bầu trời Việt Nam.

Thượng nghị sĩ Andrey Denisov, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga. (Ảnh: Báo Nghị viện Nga)

Thượng nghị sĩ Nga khẳng định Việt Nam là một trong những quốc gia có quan hệ hữu nghị gần gũi nhất với Nga. Quan hệ song phương mật thiết, dựa trên sự tin cậy lẫn nhau, được thể hiện trong các lĩnh vực từ chính trị, kinh tế cho tới quân sự.

Theo Thượng nghị sĩ Nga, nhiệm vụ hiện nay là đưa quan hệ hai nước phát triển tương xứng với tầm vóc vốn có. Với dân số hơn 100 triệu người, vị thế hàng đầu trong ASEAN và nền kinh tế tăng trưởng nhanh, Việt Nam đang mở rộng quan hệ hợp tác với nhiều quốc gia. Nga cần có vị trí xứng đáng trong mạng lưới đối tác của Việt Nam.

Về kinh tế, Thượng nghị sĩ Denisov đánh giá, kim ngạch thương mại song phương hiện chưa vượt quá 6 tỷ USD mỗi năm, chưa tương xứng với tiềm năng và nhu cầu của hai bên. Theo ông Denisov, điều quan trọng không chỉ là gia tăng kim ngạch mà còn cải thiện cơ cấu thương mại, thúc đẩy các dự án chung hiện đại, có hàm lượng công nghệ cao.

Thượng nghị sĩ Nga đánh giá, những lĩnh vực có nhiều triển vọng bao gồm: năng lượng nguyên tử, xây dựng tàu điện ngầm tại Việt Nam, công nghệ thông tin và nghiên cứu vũ trụ. Bên cạnh đó, dầu khí tiếp tục là lĩnh vực hợp tác truyền thống. Dự án khai thác dầu khí chung giữa hai nước đã đạt tổng sản lượng khoảng 253 triệu tấn dầu trong 40 năm hoạt động.

Chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matvienko cũng gắn với các hoạt động kỷ niệm dấu mốc hợp tác này và việc đưa vào hoạt động những giàn khoan dầu mới.

Trong lĩnh vực giáo dục, Nga hiện dành khoảng 1.000 suất học bổng cho sinh viên Việt Nam. Hai nước cũng đang thúc đẩy ý tưởng thành lập Trường Nga tại Hà Nội nhằm duy trì vị thế của tiếng Nga trong hệ thống giáo dục Việt Nam.

Về du lịch, các đường bay thẳng và chính sách miễn thị thực đang góp phần thúc đẩy lượng khách Nga đến Việt Nam tăng nhanh. Ông Denisov đánh giá Việt Nam là một trong những quốc gia có ngành du lịch phát triển hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Thượng nghị sĩ Nga cũng nhấn mạnh vai trò của hợp tác liên nghị viện trong thúc đẩy các dự án song phương. Hiện Hội đồng Liên bang và Duma Quốc gia Nga đều có các nhóm nghị sĩ hữu nghị với Việt Nam. Hợp tác giữa các địa phương Nga và Việt Nam cũng đang được thúc đẩy với một gói thỏa thuận về hợp tác trực tiếp giữa các địa phương, dự kiến triển khai trong thời gian tới.

Chuyến thăm chính thức Việt Nam lần này của Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matvienko là sự tiếp nối chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga hồi tháng 9/2026 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân, thể hiện tính liên tục, toàn diện và sự gắn bó, tin cậy trong quan hệ giữa Việt Nam và Liên bang Nga.

Hương Trà (VOV-Moscow)