Muốn không say tàu xe, bạn nên chọn những loại đồ uống này

Say xe uống gì là thắc mắc phổ biến khi nhiều người gặp buồn nôn, chóng mặt lúc di chuyển. Chọn đúng đồ uống giúp giảm khó chịu, ổn định cơ thể và chủ động kiểm soát tình trạng say xe trong suốt hành trình.

Say xe uống nước gì để giảm buồn nôn nhanh?

Nước gừng ấm: Gừng là nguyên liệu tự nhiên thường được sử dụng để làm dịu cảm giác buồn nôn. Một số nghiên cứu cho thấy, gừng có thể hỗ trợ giảm co thắt dạ dày và cải thiện hoạt động tiêu hóa. Uống một cốc nước gừng ấm trước khi lên xe khoảng 10-15 phút giúp làm ấm cơ thể, giảm cảm giác đầy bụng. Ngoài ra, hương thơm nhẹ của gừng cũng giúp thư giãn tinh thần và giảm lo lắng khi di chuyển.

Nước chanh pha loãng: Nước chanh loãng có vị chua nhẹ, dễ uống và tạo cảm giác tươi mát. Hàm lượng vitamin C tự nhiên trong chanh giúp làm sạch khoang miệng và mang lại cảm giác tỉnh táo. Với người dễ buồn nôn, vị chua dịu có thể giúp giảm cảm giác khó chịu do dạ dày bị kích thích. Tuy nhiên, người có dạ dày nhạy cảm nên pha loãng và uống từng ngụm nhỏ để tránh gây xót.

Nước chanh loãng có vị chua nhẹ, dễ uống và tạo cảm giác tươi mát, giúp cơ thể tỉnh táo

Nước bạc hà: Bạc hà có mùi thơm mát, tạo cảm giác thông thoáng và dễ chịu. Khi uống nước bạc hà ấm hoặc hít hương bạc hà, nhiều người cảm thấy đầu óc tỉnh táo hơn, giảm cảm giác chóng mặt. Tinh chất bạc hà cũng giúp cơ thể thư giãn, góp phần ổn định hệ tiền đình trong quá trình di chuyển.

Nước điện giải nhẹ: Một số người say xe thường ra mồ hôi hoặc khát nhanh, khiến cơ thể dễ mất nước và khoáng chất. Trong trường hợp này, nước điện giải nhẹ là lựa chọn phù hợp. Loại nước này bổ sung natri, kali và các vi khoáng cần thiết, giúp cơ thể duy trì cân bằng, từ đó giảm cảm giác choáng váng.

Nếu không quen dùng gừng hay chanh, bạn có thể lựa chọn nước ấm, trà hoa cúc loãng hoặc nước vỏ cam nấu nhẹ. Các loại nước này có mùi thơm tự nhiên, dễ uống và ít gây kích ứng dạ dày, phù hợp khi di chuyển đường dài.

Những đồ uống nên tránh để không say xe nặng hơn

- Cà phê có thể làm tim đập nhanh và tăng cảm giác lo lắng. Caffeine cũng dễ khiến dạ dày bị kích thích, làm triệu chứng say xe nghiêm trọng hơn. Vì vậy, đây không phải lựa chọn phù hợp trước khi di chuyển.

- Nước ngọt có gas hoặc soda làm tăng lượng khí trong dạ dày. Khi xe rung lắc, khí di chuyển gây đầy bụng và buồn nôn. Ngoài ra, lượng đường cao trong các loại nước này còn khiến cơ thể dễ khát hơn.

- Đồ uống có cồn làm giảm sự tỉnh táo và ảnh hưởng đến hệ tiền đình, đồng thời khiến cơ thể mất nước nhanh, làm tình trạng chóng mặt trở nên nghiêm trọng hơn. Vì vậy nên tránh sử dụng trước và trong chuyến đi.

Những phương pháp kết hợp để hỗ trợ giảm say xe hiệu quả

- Dùng thuốc chống say theo hướng dẫn bác sĩ hoặc dược sĩ, đặc biệt thận trọng với trẻ em, phụ nữ mang thai và người có bệnh nền.

- Ngồi ghế trước, nhìn thẳng theo hướng di chuyển, kết hợp hít thở sâu giúp giảm buồn nôn.

- Hạn chế nhìn điện thoại hoặc đọc sách để tránh kích thích gây say xe.