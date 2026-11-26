(VTC News) -

Sáng 26/11, trước tình hình mưa lớn tiếp diễn, các cấp, ngành và địa phương ở Quảng Ngãi khẩn trương triển khai phương án ứng phó với mưa lũ, ngập úng và sạt lở đất. Tại một số khu vực, nước dâng cao gây ngập đường, ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt của người dân.

Nhiều tuyến đường ngập sâu, gây khó khăn cho các phương tiện lưu thông.

Trước tình mưa lớn gây ngập úng, một số trường học tại các phường trung tâm tỉnh Quảng Ngãi, trong đó có Nghĩa Lộ, Cẩm Thành, đã thông báo cho học sinh nghỉ học.

Tại xã Thọ Phong, mưa lớn kéo dài khiến một số tuyến đường bị ngập sâu. Ban Chỉ huy Quân sự xã phối hợp với Công an xã triển khai lực lượng chốt chặn tại các vị trí ngập, đặt biển cảnh báo và hướng dẫn người dân không đi qua khu vực nguy hiểm.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Quân sự xã Thọ Phong, trên địa bàn hiện có 2 vị trí ngập nước, gồm tràn thôn Thọ Bắc và tràn cát thôn Thọ Đông. Do mực nước dâng cao, dòng chảy mạnh, các vị trí này không bảo đảm an toàn cho người và phương tiện qua lại. Lực lượng chức năng được bố trí túc trực tại các điểm ngập để cảnh báo, hỗ trợ người dân lưu thông.

Mưa lớn khiến nhiều tuyến phố ở trung tâm Quảng Ngãi ngập cục bộ từ tối qua (25/11).

Theo thông tin từ UBND xã Phước Giang, mưa lớn từ chiều qua đến sáng nay khiến một số tuyến đường, khu dân cư trên địa bàn ngập cục bộ. Nước sông Phước Giang đã tràn qua Tỉnh lộ 628, đoạn phía trước UBND xã Phước Giang.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, chiều và đêm 25/11, các vùng đồng bằng, ven biển của tỉnh có mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 100-250mm trong 24 giờ. Riêng trạm Quảng Ngãi ghi nhận lượng mưa hơn 400mm trong cùng thời gian.