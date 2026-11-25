(VTC News) -

Chiều 25/11, tại Nghĩa trang liệt sĩ Trà My (xã Trà My, TP Đà Nẵng), cấp ủy, chính quyền địa phương phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức lễ truy điệu và an táng 3 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập trên địa bàn.

Trước đó, từ ngày 14/11 đến ngày 19/11, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức khảo sát, tìm kiếm tại 5 thôn: Dương Yên, Đồng Trầu, Trà Sơn, Long và Trà Dương. Qua khảo sát 10 khu vực với 14 điểm mộ, lực lượng chức năng đã phát hiện, quy tập 3 hài cốt liệt sĩ tại các thôn Dương Yên, Trà Sơn và Đồng Trầu; đồng thời lấy mẫu tại một vị trí mộ để phục vụ công tác xét nghiệm ADN, xác định danh tính liệt sĩ.

Lễ truy điệu và an táng được tổ chức chu đáo, trang trọng. (Ảnh: T.M)

Lễ truy điệu và an táng được tổ chức chu đáo, trang trọng, đúng nghi thức, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân địa phương đối với các anh hùng liệt sĩ.

Đối với xã Trà My, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ luôn được xác định là nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với những hy sinh, cống hiến của các thế hệ cha anh.

Trong thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy mạnh rà soát, xác minh thông tin; vận động Nhân dân cung cấp tư liệu, nhân chứng, dấu tích liên quan; tích cực tham gia tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, góp phần thực hiện tốt hơn nữa chính sách ưu đãi người có công với cách mạng.

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng, mỗi hài cốt liệt sĩ được tìm thấy, quy tập không chỉ là kết quả của một hành trình tìm kiếm đầy trách nhiệm, mà còn là sự trở về thiêng liêng của những người đã hiến dâng cuộc đời mình cho Tổ quốc.

Đằng sau mỗi phần mộ là một cuộc đời, một câu chuyện lịch sử và sự hy sinh còn khắc khoải trong ký ức của đồng đội, gia đình và các thế hệ hôm nay. Bởi vậy, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ không đơn thuần là nhiệm vụ chuyên môn hay công tác chính sách, mà còn là mệnh lệnh từ trái tim, là trách nhiệm chính trị và nghĩa tình sâu nặng của dân tộc đối với những người đã ngã xuống.