Mưa lũ ở Quảng Trị diễn biến phức tạp, một phụ nữ bị cuốn mất tích

(VTC News) -

UBND xã Dân Hóa đang phối hợp với lực lượng chức năng và người dân tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h15 ngày 10/10, bà H.T.L (SN 1976, dân tộc Chứt, trú bản Bãi Dinh, xã Dân Hóa) trên đường đi từ bản K-ai (cũ) sang bản Bãi Dinh thì bị nước cuốn trôi.

Sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương nhanh chóng huy động lực lượng cùng người dân triển khai công tác tìm kiếm nạn nhân. Tuy nhiên, mưa lớn, nước lũ dâng cao khiến công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Bộ đội Biên phòng và chính quyền địa phương đang tổ chức tìm kiếm bà H.T.L.

Cùng ngày, lãnh đạo xã Trung Thuần (tỉnh Quảng Trị) cho biết, địa phương có mưa rất to, khiến nước tại nhiều khu vực dâng cao, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, một số nơi xảy ra tình trạng chia cắt.

Trước diễn biến thời tiết phức tạp, chính quyền địa phương chủ động theo dõi tình hình mưa lũ, rà soát các khu vực có nguy cơ ngập sâu, đồng thời triển khai phương án ứng phó nhằm bảo đảm an toàn cho người dân. Công tác cảnh báo, tuyên truyền được chú trọng, nhất là tại các vị trí nước chảy xiết, ngầm tràn và tuyến đường có nguy cơ bị ngập.

Mưa lớn, nước trên đồi đổ về ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân tại xã Trung Thuần (tỉnh Quảng Trị). (Ảnh: T.A)

Theo báo cáo mới nhất của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị, khu vực phía Bắc tỉnh có mưa rất to, vùng đồng bằng phía Nam có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to.

Tổng lượng mưa từ 19h ngày 9/10 đến 13h ngày 10/10, khu vực phía Bắc phổ biến từ 90-250mm, có nơi lớn hơn như Vạn Ninh 253,8mm, Trường Xuân 282,4mm; vùng đồng bằng phía Nam phổ biến từ 20-90mm...

Mực nước trên sông Gianh tại Đồng Tâm là 7,63m trên báo động 1 0,63m, tại Mai Hóa là 2,32m dưới báo động 1 0,68m. Mực nước trên sông Kiến Giang tại Kiến Giang là 9,78m, dưới báo động 2 1,22m; tại Lệ Thủy là 2,42m, trên báo động 2 0,22m.

Mực nước trên sông Bến Hải tại Gia Vòng là 3,6m dưới báo động 1 1,4m, tại Hiền Lương là 0,91m dưới báo động 1 0,09m. Mực nước trên sông Hiếu, sông Thạch Hãn mực nước ở mức dưới báo động 1.

Mưa lớn khiến điểm ngầm tràn tại Km23 và Km25 thuộc quốc lộ 9B bị ngập khoảng 50cm. Đường từ bản Cây Cà (cũ) vào bản Trung Sơn (xã Trường Sơn) bị ngập sâu so với mặt cầu khoảng 1m.

Nhiều địa phương ở phía Bắc tỉnh Quảng Trị cũng xảy ra tình trạng ngập cục bộ và sạt lở do mưa lớn. (Ảnh: T.A)

Ngầm mỏ đá Hòa Phát thuộc bản Xuân Tến (xã Trường Xuân cũ) bị ngập khoảng 50cm. Tại Km 34+900, tuyến Quốc lộ 9C xảy ra sạt lở đất đá, với khối lượng khoảng 10m³, gây ách tắc giao thông, các phương tiện ô tô không thể lưu thông qua khu vực.

Tại xã Trường Sơn, các bản Dốc Mây, Trung Sơn, Xuân Tiến, Trường Lâm và Ploang - Rìn Rìn đang bị chia cắt giao thông do nước dâng và ảnh hưởng của sạt lở tại các tuyến đường. Tuyến đường cứu hộ, cứu nạn Trường Ninh đi Trường Sơn cũng xảy ra sạt lở đất, đá tại khu vực taluy nên chia cắt giao thông trên tuyến.

Khu vực xã Bắc Trạch có 4 tuyến đường giao thông liên thôn bị ngập từ 40-60cm, 1 khu vực dân cư bị ngập cục bộ đến 1m.

Tại xã Phong Nha, ngập tại ngầm Bến Troóc và các ngầm tràn ở thôn Ngọn Rào, Xuân Trạch, Thanh Sen.

Khu vực xã Lệ Ninh có các thôn Mỹ Vinh, Xuân Bắc, Xuân Hòa, Hoàng Xá và một phần thôn Trung Lộc, Ninh Phước Thượng bị chia cắt giao thông do nước dâng và ảnh hưởng của sạt lở tại các tuyến đường.

Dự báo, từ chiều tối 10/10 đến sáng sớm ngày 11/10, tỉnh Quảng Trị tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to với tổng lượng mưa phổ biến từ 20-70mm, có nơi lớn hơn 120mm. Từ sáng ngày 11/10, mưa có xu hướng giảm dần và kết thúc đợt mưa lớn diện rộng này.