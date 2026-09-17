(VTC News) -

Theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), tính đến ngày 17/9, mưa lớn, ngập lụt tiếp tục gây thiệt hại tại nhiều địa phương ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Cụ thể, mưa lớn, ngập lụt làm 3 nhà bị sập ở tỉnh Thanh Hóa; 21 nhà hư hỏng (trong đó Lào Cai 5, Phú Thọ 11, Thanh Hóa 1, Nghệ An 4).

Báo cáo cho thấy có 2.291 nhà bị ngập (trong đó tại Phú Thọ 141 nhà, Hà Nội 146 nhà, Ninh Bình 921 nhà, Thanh Hóa 334 nhà, Nghệ An 749 nhà).

Ngập lụt trên nhiều tuyến giao thông cũng khiến 1.621 hộ dân bị chia cắt. Trong đó, Thanh Hóa có 1.220 hộ tại các xã Thạch Quảng, Xuân Thái, Thanh Phong; Nghệ An có 401 hộ tại các xã Lạc Thủy, Cao Dương. Tại Hà Nội, lối đi của 372 hộ dân ở xã Xuân Mai bị ngập.

Tính đến 15h ngày 16/9, toàn xã Thành Vinh (tỉnh Thanh Hóa) có 307 hộ với 1.157 nhân khẩu bị ảnh hưởng bởi ngập lụt.

Cũng theo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, mưa lũ đã làm 10.014ha lúa, hoa màu và cây trồng bị ngập, thiệt hại. Ninh Bình chịu ảnh hưởng lớn nhất với 5.843ha, tiếp đến là Thanh Hóa 2.157ha, Nghệ An 1.287ha và Hà Nội 727ha.

Riêng tại Nghệ An, 195 con gia súc và 11.958 con gia cầm bị chết, cuốn trôi.

Mưa lũ cũng gây sự cố trên tuyến đê tả Đáy tại Ninh Bình. Mái đê phía sông đoạn K100+810 - K100+828 bị sạt với chiều dài 18m, chiều cao cung sạt từ 0,5-1,8m. Chính quyền địa phương đã xử lý bước đầu bằng cách đóng cọc tre, đắp bao tải đất và trải bạt chống xói.

Mưa lũ khiến hơn 2.200 nhà dân bị ngập, 10.000ha cây trồng thiệt hại

Tại Hà Nội, khoảng 1.400m đê, bờ bao sông Bùi thuộc các xã Xuân Mai, Kiều Phú bị tràn. Lực lượng chức năng đã được huy động để gia cố, chống tràn.

Về giao thông, các địa phương ghi nhận 92 điểm sạt lở, gồm Lào Cai 3 điểm, Phú Thọ 27 điểm, Thanh Hóa và Nghệ An mỗi địa phương 31 điểm. Trong số này có 8 điểm trên các tuyến quốc lộ.

Thanh Hóa và Nghệ An còn có 35 điểm ngập, trong đó 13 điểm trên quốc lộ. Các địa phương đã bố trí lực lượng thường trực, cắm biển cảnh báo và hướng dẫn người dân qua khu vực nguy hiểm.

Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai cho biết từ sáng đến hết đêm 17/9, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và phía Nam tỉnh Phú Thọ dự báo mưa 40-80mm, cục bộ trên 130mm.

Phía Nam các tỉnh Lào Cai, Sơn La, Tuyên Quang, Thái Nguyên; phía Bắc tỉnh Phú Thọ; Bắc Ninh và Hà Nội có mưa 30-60mm, cục bộ trên 90mm.

Cơ quan chức năng cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ.