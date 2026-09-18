Sau mưa lũ, kè chống sạt lở trăm tỷ ở Huế ra sao?

Cận cảnh kè xử lý sạt lở bờ biển dang dở ở Huế sau đợt mưa lũ do áp thấp

TP Huế vừa trải qua đợt mưa lũ kéo dài do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới. Tại bờ biển Thuận An (phường Thuận An, TP Huế ) những đợt sóng to, gió lớn vỡ liên hồi vào bờ biển khiến việc thi công Dự án xử lý sạt lở bờ biển Thuận An đang thi công dang dở buộc phải tạm dừng. Điều này khiến nhiều người lo lắng gió to, sóng lớn sẽ làm hư hại hoặc ảnh hưởng đến chất lượng công trình.

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, những ngày qua, sau khi kết thúc đợt mưa lũ do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, hàng ngày, hàng chục công nhân cùng nhiều phương tiện cơ giới đang khẩn trương thi công tuyến kè bảo vệ bờ và triển khai các hạng mục đê ngầm ngoài biển.

Điều may mắn là các hạng mục đã thi công từ trước đó cơ bản an toàn sau những ngày mưa lũ kéo dài.

Tuyến đường bê tông ven biển Thuận An - Phú Thuận (phường Thuận An, TP Huế) đã được gia cố. Hàng loạt khối bê tông cỡ lớn kết hợp giải pháp bồi lấp cát đã được triển khai, bước đầu tạo “lá chắn” kiên cố bảo vệ bờ biển Thuận An trước những đợt sóng lớn.

Hệ thống cừ Larsen được đóng phía ngoài công trình kè nhằm chắn sóng, giữ cát và phục vụ bơm nước để thi công hố móng cũng phần nào hạn chế sức tàn phá của sóng dữ để bảo vệ các hạng mục đang trong quá trình thi công.

Theo người dân địa phương, nhiều năm qua, khu vực bờ biển Thuận An luôn là tâm điểm chịu ảnh hưởng nặng nề bởi sạt lở và xâm thực. Đỉnh điểm trong hai năm 2024 và 2025, sóng lớn làm xâm thực, sạt lở hơn 1km bờ biển, tàn phá hạ tầng và đe dọa trực tiếp đến đời sống của khoảng 500 hộ dân.

Dự án xử lý sạt lở bờ biển Thuận An (phường Thuận An, TP Huế) được thông qua và khởi công ngày 20/6 với tổng mức đầu tư 260 tỷ đồng do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn TP làm chủ đầu tư.

Theo kế hoạch năm 2026, dự án sẽ hoàn thành toàn bộ 670m tuyến kè bảo vệ bờ, đúc xong tất cả cấu kiện bê tông phục vụ thi công ngoài biển và triển khai một phần hệ thống đê ngầm. Các hạng mục còn lại dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2027.

Sau khi hoàn thiện, dự án xây dựng 2 đoạn đê ngầm giảm sóng ngoài khơi, mỗi đoạn dài 365 m, đặt cách bờ từ 250 - 300 m và cách nhau 125 m. Hệ thống đê ngầm kết hợp vải địa kỹ thuật, đá hộc và cấu kiện bê tông đúc sẵn nhằm triệt tiêu năng lượng sóng, giảm xói lở và tạo điều kiện bồi tụ bãi biển tự nhiên.

Ngoài ra, dự án còn xây dựng tuyến kè bảo vệ bờ dài 670 m, kết hợp xây dựng 2 tuyến đường (kết nối đường bê tông hiện trạng với đường quản lý chạy dọc theo tuyến kè) có tổng chiều dài là gần 122 m; hệ thống phao báo hiệu cùng nhiều hạng mục phụ trợ phục vụ thi công và quản lý sau này.

Theo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Huế, hiện còn khoảng 280m kè bờ chưa hoàn thành, tranh thủ những ngày thời tiết thuận lợi nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, dự kiến hoàn thành phần kè còn lại trong tháng 11/2026, theo đúng tiến độ đề ra.

Trong những ngày xảy ra mưa lũ do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, ông Lê Văn Cường - Giám đốc Sở NN&MT TP Huế cũng trực tiếp xuống kiểm tra công trình và yêu cầu chủ đầu tư, các nhà thầu huy động tối đa nhân lực, phương tiện, tổ chức thi công hợp lý, khoa học, phấn đấu hoàn thành các hạng mục theo kế hoạch, nhất là những hạng mục có ý nghĩa trực tiếp trong việc bảo vệ bờ biển, khu dân cư và hạ tầng ven biển.

Lãnh đạo Sở NN&MT TP Huế yêu cầu các đơn vị trong quá trình thi công chú trọng an toàn lao động, an toàn phương tiện, thiết bị và chủ động phương án phù hợp với điều kiện thời tiết, tránh để mưa lớn, gió mạnh ảnh hưởng đến người và thiết bị trên công trường.