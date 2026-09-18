Sau mưa lũ, kè chống sạt lở trăm tỷ ở Huế ra sao?

Dự án xử lý sạt lở bờ biển Thuận An (phường Thuận An, TP Huế) đang thi công dang dở thì phải đối mặt đợt mưa lũ kéo dài do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới.
Cận cảnh kè xử lý sạt lở bờ biển dang dở ở Huế sau đợt mưa lũ do áp thấp
Theo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Huế, hiện còn khoảng 280m kè bờ chưa hoàn thành, tranh thủ những ngày thời tiết thuận lợi nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, dự kiến hoàn thành phần kè còn lại trong tháng 11/2026, theo đúng tiến độ đề ra.
Trong những ngày xảy ra mưa lũ do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, ông Lê Văn Cường - Giám đốc Sở NN&MT TP Huế cũng trực tiếp xuống kiểm tra công trình và yêu cầu chủ đầu tư, các nhà thầu huy động tối đa nhân lực, phương tiện, tổ chức thi công hợp lý, khoa học, phấn đấu hoàn thành các hạng mục theo kế hoạch, nhất là những hạng mục có ý nghĩa trực tiếp trong việc bảo vệ bờ biển, khu dân cư và hạ tầng ven biển.
Lãnh đạo Sở NN&MT TP Huế yêu cầu các đơn vị trong quá trình thi công chú trọng an toàn lao động, an toàn phương tiện, thiết bị và chủ động phương án phù hợp với điều kiện thời tiết, tránh để mưa lớn, gió mạnh ảnh hưởng đến người và thiết bị trên công trường.
NGUYỄN VƯƠNG - SỸ NHẤT
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