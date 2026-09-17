3 người chết, hơn 16.300 nhà dân bị ngập do mưa lũ

(VTC News) -

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Theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), đến 17h ngày 17/9, mưa lớn và ngập lụt gây thiệt hại tại Lào Cai, Phú Thọ, Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa và Nghệ An.

Thiệt hại về người được ghi nhận tại Phú Thọ, với 3 người chết trong vụ sạt lở đất xảy ra sáng cùng ngày tại xã Đà Bắc.

Mưa lũ khiến 4 ngôi nhà tại Thanh Hóa bị sập và 29 nhà bị hư hỏng (gồm 16 nhà ở Phú Thọ, 7 nhà ở Lào Cai, 4 nhà ở Nghệ An, 1 nhà ở Ninh Bình và 1 nhà ở Thanh Hóa).

Tổng cộng 16.310 nhà bị ngập, trong đó Thanh Hóa nhiều nhất với 8.419 nhà, Ninh Bình 4.787 nhà, Hà Nội 2.204 nhà, Nghệ An 749 nhà và Phú Thọ 151 nhà.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, 22.499 ha lúa, hoa màu, rau màu bị ngập, thiệt hại. Ninh Bình chịu ảnh hưởng lớn nhất với 12.121 ha, tiếp đến là Thanh Hóa 5.450 ha, Hà Nội 3.641 ha và Nghệ An 1.287 ha.

Ngoài ra, 2.172 ha cây trồng khác bị ảnh hưởng, gồm 922 ha tại Hà Nội và 1.250 ha tại Thanh Hóa. Diện tích nuôi thủy sản bị ngập, thiệt hại là 1.175,62 ha, trong đó Thanh Hóa 1.134 ha, Hà Nội 40 ha và Phú Thọ 1,62 ha.

Mưa lũ còn làm 1.999 m kênh mương bị sạt lở, hư hỏng; 15 điểm trường bị ngập, ảnh hưởng (gồm 7 điểm tại Ninh Bình, 7 điểm tại Hà Nội và 1 điểm tại Phú Thọ).

Về đê điều, ghi nhận 2 sự cố gồm sạt lở mái đê phía sông đoạn K100,810 - K100,828 đê tả Đáy tại Ninh Bình và tràn 1.400 m đê, bờ bao tại các xã Xuân Mai, Kiều Phú (Hà Nội). Các địa phương đã huy động lực lượng xử lý. Trong ngày 17/9 không ghi nhận thêm sự cố trên các tuyến đê từ cấp III đến cấp đặc biệt.

Giao thông tại nhiều khu vực cũng bị ảnh hưởng do mưa lớn. Có 11 điểm sạt lở gây ách tắc trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, trong đó 4 điểm trên Quốc lộ 15C và 3 điểm trên Quốc lộ 217. Các địa phương đang tổ chức khắc phục để bảo đảm an toàn giao thông.

Cùng với đó, 30 điểm trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ bị ngập, gây ách tắc. Riêng Thanh Hóa có 5 điểm ngập trên quốc lộ, gồm một điểm trên Quốc lộ 15, một điểm trên Quốc lộ 47 và 3 điểm trên Quốc lộ 217B. Lực lượng chức năng đã tổ chức phân luồng tại các khu vực bị ảnh hưởng.

Đáng chú ý, tuyến đường sắt Hà Nội - TP.HCM ngập sâu khoảng 1 m tại đoạn Bỉm Sơn - Đò Lèn. Hành khách phải được chuyển tải bằng đường bộ qua khu vực ngập nước.