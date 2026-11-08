Chính phủ chỉ đạo xử lý tình trạng nợ lương, chậm trả lương dịp cuối năm

(VTC News) -

Tại Nghị quyết 353 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10, Chính phủ giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương tập trung hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền Đề án cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội.

Chính phủ yêu cầu theo dõi, đánh giá, dự báo sát tình hình thị trường lao động. (Ảnh: Phạm Đông)

“Theo dõi, đánh giá, dự báo sát tình hình thị trường lao động, nhất là quan hệ lao động, tiền lương, tiền thưởng dịp cuối năm, kịp thời có giải pháp phù hợp, xử lý quan hệ lao động, tình trạng nợ lương, chậm trả lương, tranh chấp lao động”, Nghị quyết nêu rõ.

Bộ Nội vụ được giao chủ động ứng phó với các tình huống phức tạp phát sinh, không để bị động, bất ngờ, gây mất an ninh công nhân hoặc hình thành các điểm nóng; tăng cường kết nối cung - cầu lao động, vận hành hiệu quả Sàn giao dịch việc làm quốc gia; tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các cơ sở dữ liệu về lao động.

Về tổ chức bộ máy và biên chế, Chính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ khẩn trương phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn các bộ, cơ quan, địa phương đề xuất biên chế giai đoạn 2027-2031; tổng hợp phương án biên chế giai đoạn 2027-2031 của các bộ, cơ quan ngang bộ, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

Đồng thời, tham mưu các giải pháp nâng cao hiệu quả thực thi công vụ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Chính phủ chỉ đạo Bộ Nội vụ hoàn thành báo cáo về quy định khung đối với danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc, khung năng lực, tiêu chuẩn, định mức trước ngày 30/11; hướng dẫn thống nhất các bộ, cơ quan, địa phương xây dựng vị trí việc làm (trình Ban Chỉ đạo xem xét, gửi Ban Tổ chức Trung ương).

Nhóm nhiệm vụ quan trọng khác của Bộ Nội vụ được nêu tại Nghị quyết là bảo đảm tiến độ xây dựng, trình cấp có thẩm quyền Đề án mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư.

Bộ Nội vụ phải hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa TP Hà Nội và tỉnh Phú Thọ. Trình Chính phủ ban hành 34 nghị quyết công bố diện tích tự nhiên của 3.321 đơn vị hành chính cấp xã và nghị quyết phân định ranh giới quản lý hành chính trên biển.

Về chính sách thu hút nhân tài, Chính phủ giao Bộ Nội vụ khẩn trương hoàn thiện dự thảo nghị quyết về các cơ chế, chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài để báo cáo Chính phủ, trình Quốc hội xem xét, quyết định tại Kỳ họp thứ 2.

Bên cạnh đó, hoàn thiện Chương trình hành động quốc gia về hiện đại hóa hệ thống an sinh xã hội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, báo cáo Thủ tướng trước ngày 15/12.

Bộ Nội vụ có trách nhiệm đẩy nhanh việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 26/2026 của Chính phủ về cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn trong tổ chức lấy mẫu, giám định và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin bằng phương pháp giám định ADN, phù hợp với thực tiễn triển khai.

Đi kèm với đó, chuẩn bị tốt công tác tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2026 của Ban Chỉ đạo quốc gia và Sơ kết giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Trong đó có công tác khen thưởng cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc, trực tiếp tham gia thực hiện các nhiệm vụ của Chiến dịch.

Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Nội vụ tiếp tục phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ rà soát việc phân cấp, phân quyền, trong đó có phân cấp thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính, bảo đảm hoạt động thông suốt, hiệu quả.