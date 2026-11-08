Quốc hội yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học, giảm áp lực thi cử

(VTC News) -

Quốc hội vừa thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027 với mục tiêu tăng trưởng GDP cả nước từ 10% trở lên.

Các đại biểu tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Một trong những giải pháp được Quốc hội đặt ra là tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng giáo dục và đào tạo; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Trong đó, Quốc hội yêu cầu tạo chuyển biến thực chất, rõ nét về chất lượng giáo dục, đào tạo ở tất cả các cấp học, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao theo Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị.

“Đổi mới quản trị giáo dục, phương pháp dạy, học, thi, giảm áp lực thi cử. Giải quyết tình trạng thiếu trường, lớp, giáo viên, nhất là tại đô thị, khu công nghiệp, vùng khó khăn, biên giới, hải đảo. Bảo đảm cung ứng đầy đủ, kịp thời sách giáo khoa cho học sinh trước khi bắt đầu năm học 2027-2028”, Nghị quyết nêu rõ.

Cùng với đó, đẩy mạnh giáo dục số, STEM/STEAM; từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học và hình thành hồ sơ học tập số của công dân.

Đối với các trường nội trú liên cấp vùng biên giới, Quốc hội yêu cầu bảo đảm đầy đủ điều kiện vận hành sau khi các trường đi vào hoạt động.

Hoàn thành hơn 176.000 căn nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê

Phát triển đồng bộ văn hóa, xã hội, y tế; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, sức khỏe Nhân dân; phát triển thị trường lao động hiện đại cũng là nhóm giải pháp trọng tâm được Quốc hội quyết nghị.

Theo đó, Chính phủ và các cơ quan liên quan phải tạo chuyển biến căn bản, thực chất về phát triển văn hóa, xã hội, y tế và bảo đảm an sinh xã hội. Phát triển công nghiệp văn hóa, kinh tế sáng tạo; bảo tồn, phát huy di sản gắn với phát triển du lịch.

Các chương trình mục tiêu quốc gia phải tập trung nguồn lực đến cơ sở, đúng địa bàn, đúng đối tượng, giải quyết những nhu cầu thiết yếu của người dân; tạo sinh kế ổn định, nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững.

Quốc hội yêu cầu thực hiện tốt chính sách đối với người có công; tổ chức trang trọng kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Đồng thời, tập trung triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và đầu tư hệ thống xét nghiệm ADN.

Trong lĩnh vực y tế, Nghị quyết đặt ra nhiệm vụ chuyển mạnh từ tập trung khám, chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe toàn diện; thực hiện khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc miễn phí, củng cố hệ thống y tế cơ sở và y tế dự phòng.

Đáng chú ý, Quốc hội chỉ đạo đẩy nhanh phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, nhà ở công nhân, phấn đấu hoàn thành hơn 176.000 căn hộ trong năm 2027.

Cùng với đó, phát triển thị trường lao động hiện đại, thúc đẩy chuyển lao động phi chính thức sang chính thức; mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp.

Phủ sóng 5G toàn quốc, chuẩn bị điều kiện phát triển 6G

Về khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Quốc hội yêu cầu tạo đột phá thực chất, chuyển mạnh sang tạo ra sản phẩm, kết quả và giá trị cụ thể trong từng ngành, lĩnh vực.

Trọng tâm là làm chủ công nghệ chiến lược, công nghệ lõi và các sản phẩm công nghệ chiến lược; lượng hóa đóng góp của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo vào tăng trưởng.

Nghị quyết cũng đặt ra nhiệm vụ phát triển hạ tầng số, hạ tầng dữ liệu; vận hành hiệu quả Trung tâm dữ liệu quốc gia; phủ sóng 5G trên toàn quốc, chuẩn bị các điều kiện phát triển 6G, Internet vệ tinh quỹ đạo thấp và các tuyến cáp quang biển.

Đối với lĩnh vực tài nguyên, môi trường, Nghị quyết yêu cầu hoàn thiện, vận hành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai; quản lý chặt chẽ khoáng sản chiến lược, đẩy mạnh chế biến sâu, không xuất khẩu thô. Trong năm 2027, hình thành cơ sở dữ liệu quốc gia ngành vật liệu.

Quốc hội cũng yêu cầu tăng cường dự báo, cảnh báo, ứng phó thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu; tập trung xử lý các điểm nóng ô nhiễm không khí, nguồn nước, chất thải rắn.

Đồng thời, bảo vệ và phát triển rừng, vận hành hiệu quả thị trường carbon, thúc đẩy kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển các ngành kinh tế biển mới gắn với bảo vệ chủ quyền quốc gia.