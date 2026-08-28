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Xuất bản ngày 28/08/2026 11:36 PM
Xuất bản ngày 28/08/2026 11:36 PM

Một công dân Việt Nam mất tích trong thảm họa lũ quét kinh hoàng tại Nepal

Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal và Bhutan đang phối hợp với cùng các đơn vị liên quan tiến hành tìm hiểu và xác minh thông tin.

Phóng viên TTXVN tại Nam Á dẫn thông báo của Ủy ban Du lịch Nepal cho biết, hiện có một công dân Việt Nam bị mất tích trong trận lũ lụt và lở đất xảy ra tại miền Bắc nước này, khu vực giáp giới với Tây Tạng (Trung Quốc) hôm 26/8 vừa qua.

Khu vực bị tàn phá do thảm họa lũ quét và sạt lở ở Nuwakot, Nepal. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Khu vực bị tàn phá do thảm họa lũ quét và sạt lở ở Nuwakot, Nepal. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal và Bhutan đang phối hợp với Hội người Việt Nam tại Nepal cùng Lãnh sự Danh dự Việt Nam tại Nepal tiến hành tìm hiểu và xác minh thông tin.

Thảm họa kinh hoàng xảy ra tại khu vực cửa khẩu Cát Long, trên biên giới Trung Quốc - Nepal. Theo các số liệu cập nhật, tính đến nay đã có gần 500 người thiệt mạng và hơn 1.500 người mất tích, trong đó có hàng trăm người nước ngoài.

(Nguồn: vietnamplus)

Link: https://www.vietnamplus.vn/mot-cong-dan-viet-nam-mat-tich-trong-tham-hoa-tai-nepal-post1133213.vnp

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